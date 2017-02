VIDEO Târgujienii care au făcut comentarii critice pe Facebook s-au prezentat la Poliţia Locală. „E dreptul fiecăruia să spună ce simte şi gândeşte“

Totul a pornit de la un filmuleţ postat pe Facebook în care apare o maşină cu însemnele Poliţiei Locale aflată în misiune, cu girofarurile pornite, care efectuează o depăşire pe linie continuă.

Daniel Burlan este unul dintre cei care au comentat pe reţeaua de socializare şi a fost invitat astăzi la sediul Poliţiei Locale. „Am fost chemat pentru o banală discuţie între prieteni. Mi se pare strigător la cer, pentru că în România în fiecare zi se comit abuzuri, pe care le fac cei care ar trebui să dea exemplu. Eu am făcut următorul comentariu: Se grăbeau la o problemă de matematică şi, cum nu se pricep la matematică, se grăbeau să ajungă la o toaletă». Cred că o să fiu amendat. Nu am adus injurii unei persoane fizice şi din câte ştiu Poliţia Locală este o persoană juridică. Ei ar fi trebuit să facă o reclamaţie, pentru că altfel este absurd, deoarece ei sunt partea vătămată şi tot ei amendează. Nu am văzut aşa ceva“, a spus Daniel Burlan.

Adrian Vitan spune că acţiunea Poliţiei Locale Târgu Jiu îi aminteşte de perioada comunistă: „Am fost în timpul evenimentelor din decembrie 1989 de la Braşov, fiind în armată, şi ajungem după 27 de ani să ajungem unde am fost. Rămâne de văzut dacă îşi retrag acţiune. Dacă nu, o să mergem şi noi mai departe. Nu suntem infractori să ni se ceară datele personale. Să facă dovada de unde s-a postat, pentru că sunt unii care au postat din străinătate. Să ne explice pe ce criterii au fost chemaţi doar cei şapte. Dacă o să fim amendaţi, e clar că este vorba de un abuz“.

Gabi Pârvulescu Au fost persoane din Anglia şi din Spania, care au postat comentarii, iar una dintre persoane a primit invitaţie ca să se prezinte la Poliţia Locală. Nu poate să vină, pentru că, din păcate, nu i se decontează transportul din Anglia. Dacă nu vine, riscă să fie amendat. Am primit multe mesaje de susţinere. Majoritatea mesajelor primite ne transmit că totul este exagerat. Nu au fost injurii, ci cuvinte dispreţuitoarea. Am scris nemulţumirea faţă de abuzurile care se fac. (...) Consider că este un abuz şi o să fac o plângere.

„Libertatea de exprimare este un drept câştigat greu“

Marius Enulescu, unul dintre cei invitaţi la sediu Poliţiei Locale, a spus că a fost întrebat dacă îşi asumă cele scrise, dar că nu s-a luat o decizie în privinţa amendării: „Am fost întrebat dacă recunosc ce am scris, dar contul meu se poate sparge. Nu s-a aplicat o sancţiune şi a spus că ni se va comunica ce decizie s-a luat“.

Adrian Vitan a precizat, la ieşire din sediul Poliţiei Locale, că a fost scos din context ce am comunicat: „Consider că libertatea de exprimare este un drept câştigat greu şi e dreptul fiecăruia să spună ceea ce simte şi gândeşte“.

Florin Urdea, directorul executiv al Poliţiei Locale Târgu Jiu, a precizat că decizia de aplicare a unei sancţiuni îi aparţine agentului: „Am fost întrebat dacă cele scrise de mine îmi aparţin. Am răspuns că se