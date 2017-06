VIDEO Film inspirat dintr-o întâmplare tragică şi macabră petrecută în România. Pelicula, prezentată în premieră la TIFF

Premiera filmului „No man’s land“ are loc joi, 8 iunie, la Casa de Cultură a Studenţilor, de la ora 21,15. Sâmbătă vor avea loc alte două proiecţii ale filmului, de la ora 10,00 la Victoria, şi de la ora 18,00 la Dacia Mănăştur.





Filmul are 20 de minute şi este filmat alb-negru. Personajele principale sunt interpretate de Ofelia Popii, Marius Turdeanu şi Ioan Paraschiv.

Regizorul Marius Olteanu, care semnează şi scenariul producţiei, a depus o muncă de documentare laborioasă, care a însemnat şi cea mai îndelungată perioadă dintre etapele realizării filmului. El a stat de vorbă cu familia celui decedat.





Povestea filmului a început de la un articol din Adevărul. „Totul a început într-o dimineaţă, când, citind ştirile, am descoperit informaţia aceasta despre ceea ce s-a întâmplat în Vama Nădlac. Mi s-a părut că s-a întâmplat ceva ce atinge limitele empatiei, o zonă care mă interesează foarte mult şi la care am mai ajuns în filmele mele, pentru că voiam să ştiu mai multe informaţii, după care am reuşit să mă întâlnesc cu familia implicată în povestea respectivă. L-am contactat pe corespondentul de la ziarul «Adevăruil», după care l-am contactat pe Vasile Cârstoc, fratele persoanei decedate. De la dumnealui am obţinut mai multe informaţii care să mă ajute să structurez o poveste. Am avut foarte multe conversaţii timp de trei săptămâni. Am încercat să vorbesc şi cu fata persoanei decedate, dar a refuzat să vorbească cu mine. Am luat, apoi, legătura şi cu cei de la Direcţia Vămilor pentru afla mia multe detalii ca să pot scrie un scenariu care să nu fie foarte departe de realitate“, ne-a povestit regizorul Marius Olteanu.

Perioada de documentare a fost cea mai lungă şi a durat cam două luni.

Personajul principal al filmului este fiica bărbatului decedat

Povestea filmului se axează pe trăirile fiicei persoanei decedate, care reprezintă şi personajul principal al filmului, interpretat de actriţa Ofelia Popii de la Sibiu.





„Imediat am început să scriu scenariul şi am ştiut imediat că actriţa Ofelia Popii este actriţa care să joace personajul principal feminin. Am început apoi să caut locaţia undeva pe lângă Sibiu, pentru că Ofelia Popii este actriţă la Sibiu. Filmările au avut loc în comuna Roşia. Am ales acest loc pentru că este foarte puternic din punct de vedere vizual şi transmite ideea pe care am încercat să mă concentrez şi în film, şi în titlu, de loc în care personajul să se simtă abandonat. Au fost două săptămâni de casting, după care au urmat repetiţii şi în acest timp am mai făcut şi alte prospecţii şi am căutat locuri de filmare, pentru a transmite ideea de alienare de abandon. Filmările s-au desfăşurat în luna noiembrie a anului trecut“,

a mai precizat Marius Olteanu.

Întâmplarea a fost simplificată

Povestea reală a fost simplificată. Din cele trei personaje implicate au rămas doar unul singur. „Unele lucruri sunt simplifacate faţă de povestea reală, pentru că ar fi fost foarte greu de acoperit tot ceea ce presupune povestea respectivă într-un scurt metraj, astfel că unul dintre sacrificiile pe care a trebuit să-l fac a fost să reduc numărul de personaje. Numărul de personaje din povestirea reală era de trei plus cel decedat. Eu am simplificat şi am lăsat doar fata şi cel decedat, pentru că am dorit să mă- concentrez pe personajul respectiv. Aceasta este singura abatere majoră faţă de ceea ce a fost în realitate. Cum am citit ştirea, cel mai mult mă interesa cum se simţea personajul femeii. Am încercart să arăt în film cum e să rămâi fără un părinte şi, pe de altă parte, să te simţi că eşti şi dată la o parte şi nelăsată să ajungă la restul familiei, cumva alienată în două rânduri“, mai arată Marius Olteanu.

Dumitru Cârstoc a murit pe drum

Întâmplarea care atinge limitele absurdului a avut loc în urmă cu aproximativ un an. Dumitru Cârstoc, în vârstă de 58 de ani, din Crasna, se afla de aproximativ trei luni în Germania, acolo unde fiica sa trăieşte şi lucrează. Bărbatul era bolnav de cancer şi fiica sa l-a chemat în Germania pentru a fi tratat în spitalele din occident, în speranţa că tratamentele de acolo vor avea randament, însă starea bărbatului s-a agravat, pentru că metastazele au avansat. Pentru a nu muri departe de casă, medicii au transmis familiei să vină şi să-l ridice pe bolnav din spital. Fratele lui Dumitru Cîrstoc şi fiica lui au plecat cu acesta în maşină, spre România, dar pe drum a murit, iar vameşii români au refuzat intrarea familiei în ţară cu persoana decedată. O zi întreagă, de dimineaţa şi până noaptea, familia a aşteptat cu persoana decedată în familie să intre în ţară. Vameşii au refuzat ca maşina cu persoana decedată să intre în ţară şi trimiteau familia cu cadavrul la un spital din Ungaria pentru efectuarea necropsiei, lucru refuzat de familie pentru că implica o serie de costuri ridicate. Până la urmă, bărbatul decedat a fost dus la morga din Arad unde i s-a făcut necropsia.