VIDEO Un român care trăieşte în Italia şi-a tatuat pe braţ Coloana lui Brâncuşi. Spune că-l ajută să-şi aline dorul de casă

Ionuţ Andrei Pîrvulescu nu a uitat de valorile româneşti, deşi trăieşte departe de casă. El şi-a dorit să-şi tatueze pe braţ Coloana lui Brâncuşi ridicată în memoria eroilor din Primuil Război Mondial. „Ideea principala este sa am ceva ce nu are oricine sa fiu mai diferit şi am ales sa merg pe o tema istorica“, ne spune Ionuţ cum i-a venit ideea tatuării acestui monument reprezentantiv pentru România. Mai mult decât atât, tânărul a rămas ataşat de casă şi de locurile natale, fiindu-i dor de oraşul în care a crescut:

primul rand ca omagiu eroilor gorjeni care au luptat în primul război mondial pentru a-şi apăra ţara“,. „Eu ţin foarte mult la oraşul meu şi mi-am dorit foarte mult sa imprim în piele Coloana Infinitului înprimul rand ca omagiu eroilor gorjeni care au luptat în primul război mondial pentru a-şi apăra ţara“,.

Şi-a tatuat lupul dacic

Tânărul şi-a mai tatuat şi lupul dacic, dar şi un chip de dac. „Portretul dacului care este mai exact un pileat care reprezintă originea noastră , iar lupul dacic tot la fel ne reprezintă şi l-am adăugat în completarea portretului“, ne spune Ionuţ.

Tatuajele au fost realizate în Italia. „Am făcut tatuajele în Italia, artistul fiind un roman de-al nostru, pasionat şi el de istorie, cu o experienţă de aproape 24 de ani în domeniul tatuajelor şi îmi este prieten drag. Numele lui este Şerban Marius Dorin şi este din Deva. Toată lucrarea a durat 5 ore jumate cu mici pauze deoarece sunt fumător“, povesteşte gorjeanul. Acesta mai adaugă că artistul tatuator i-a mărturisit că nu a mai realizat până atunci Coloana lui Brâncuşi, fiind prima solicitare de acest gen: „Am mai văzut lucrări făcute de el cu lupul dacic şi luptători daci, dar se pare ca eu am fost primul care a ales să îşi tatueze Coloana Infinitului. Prietenii au fost uimiţi când au văzut calitatea lucrării şi tema în sine“.

Vrea să se întoarcă acasă

Ionuţ lucrează ca secretar pentru o societate care are domeniul principal construcţii. „Îmi este dor de tara de familie şi de iubita mea. În august vreau sa vin acasă definitiv şi o să încerc să fac ceva la noi în oraş. Pe lângă asta am primit şi o oferta foarte buna de munca în tara şi sincer nu o pot refuza“, mai precizează târgujianul.