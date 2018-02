S-au plâns că trebuie să vină cu bani de acasă după „Revoluţia fiscală“ şi au fost chemate de conducerea Inspectoratului Şcolar să dea explicaţii

Două îngrijitoare de la o grădiniţă şi la o şcoală din comuna gorjeană tatea Roşia de Amaradia au fost chemate conducerea şcolii, după ce s-au plâns jurnaliştilor că vor fi nevoite să vină cu bani de acasă, după aplicarea noilor prevederi fiscale, pentru că sunt angajate cu normă parţială de două ore.

Daniela Zăvelcă, îngrijitoare, a povestit că au fost chemate la inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, unde i s-a cerut să dea explicaţii în scris despre faptul că le-a dat declaraţii jurnaliştilor cu privire la faptul că mai trebuie să aducă bani de casă pentru a-şi achita contribuţiile la normă întreagă, aşa cum plătesc acum cei care sunt angajaţi part-time:

„Am fost fost întrebată ce le-anm spus jurnaliştilor şi ce întrebări mi s-au pus. Eu am răspuns exact ce am fost întrebată. Am scris tot“.