Protest al poliţiştilor locali din Târgu Jiu. Primesc un salariu de 2.200 de lei şi solicită acordarea normei de hrană actualizată

Poliţiştii locali sunt nemulţumiţi că nu mai primesc norma de hrană de luna tecută şi solicită acordarea acesteia la valoarea actualizată. Protestul s-a desfăşurat între orele 15,00 şi 17,00. Participanţii au purtat la mână banderole albe şi mesaje scrise pe coli A4: „Vrem dreptate, nu vorbe“, „Jos labele de pe Comisia de disciplină“, „Vrem transparenţă, legalitate şi respectarea drepturilor“.

Jandarmii au asigurat desfăşurarea în condiţii bune a protestului poliţiştilor locali.

Stelian Mihu, liderul de sindicat al Prolex Gorj, a spus că norma de hrană trebuia actualizată din anul 2015: „Potestul are loc pe fondul nealocării normei de hrană personalului Poliţiei Locale, care este în mod normal de 1.100 de lei lunar pentru personalul Poliţiei Locale, care execută misiuni de ordine publică şi siguranţă rutieră. Pentru personalul TESA este de 800 de lei. Începând cu data de 1 octombrie 2015, norma de hrană a fost actualizată pentru personalul din ordine public şi siguranţă naţională. Am aşteptat ani de zile ca această normă să fie actualizată, prin ordin de ministru al administraţiei publice, dar la noi nu s-a modificat. Primim, în prezent 800 de lei, şi ar fi trebuit să primim 1.100 de lei. Am acţionat în instanţă şi am câştigat, dar nu prin hotărâri definitive. Am primit norma de hrană până în luna septembrie, după care nu am mai primit nimic. Legea spune că se acordă în funcţie de buget. Legea spune că se poate acorda pe mai puţine luni ale anului, în cazul în care nu există resurse financiare, dar în cuantumul. Norma de hrană e un venit important din salariu. Salariul unui poliţist fără norma de hrană este cuprins între 2.000 şi 2.200 de lei net“.

Primarul Romanescu a venit la locul protestului

La faţa locului a venit şi primarul Marcel Romanescu, care a spus că Poliţia Locală are un anumit buget. „Poliţia Locală a avut un anumit buget şi ca să se poată da norma de hrană trebuia găsită o soluţie în aşa fel încât să suplimenteze acest buget“, a precizat primarul municipului Târgu Jiu

Alexandra Petriţa, purtător de cuvânt al Poliţiei Locale Târgu Jiu, a spus că va avea loc o rectificare bugetară pentru acordarea normei de hrană: