Poliţiştii locali din Târgu-Jiu vor să amendeze mai mulţi cetăţeni pentru postări pe Facebook la adresa instituţiei

Cei vizaţi au fost chemaţi să se prezinte pe data de 21 februarie pentru „aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991“. La motivare se menţionează următoarele: „Proferarea de expresii jignitoarea menite să lezeze demnitatea şi onoarea Poliţiei Locale Târgu Jiu, prin intermediul unei reţele de socializare, în data de 15.01.2017“. Invitaţia este semnată de şeful Serviciului Ordine Publică.





Totul a pornit de la un filmuleţ surprins în trafic, în care o maşină cu însemnele Poliţiei Locale este înregistrată video în timpul unei depăşiri pe linie continuă cu semnalele luminoase în funcţiune. Subiectul dezbătut pe marginea imaginilor se referea la interzicerea sau nu de către legile în vigoare a folosirii girofarului şi a încălcării regulilor în trafic de către o maşină a Poliţiei Locale.

Un localnic pe nume Gabi Pârvulescu este cel care a postat înregistrarea, el fiind la volanul unei maşini care venea din sens opus şi a fost nevoit să tragă brusc de volan pentru a evita un impact cu maşina Poliţiei Locale:

„Nu am fost găsit de poştaş acasă şi urmează s-o ridic. A fost o postare pe care am retras-o la rugămintea celor de la Poliţia Locală. Era o vorba de o maşină a Poliţiei Locale cu girofarurile pornite şi intrări pe contrasens din scurt. Eu veneam din sens contrar. Cineva din spate i-a filmat şi mi-a dat mie filmarea. Din punctul meu de vedere este ilegal să se folosească luminile albastre în trafic. Ştiu că Legea 155 după care funcţioneză le dă voie, dar OUG 195 care prevede regulile în trafic nu îi menţionează la circulaţia prioritară. În OUG 16, când s-a republicat, s-a trecut şi ANAF.

«De ce nu a fost inclusă şi Poliţia Locală?» Au început comantarii după postarea filmuleţului. Unii dintre cei care au comentat sunt din poliţie, dar şi-au retras apoi comentariile. Erau comentarii nefavorabile. Nu mi s-a părut normal ce au făcut cei de la Poliţia Locală. Am făcut şi eu comentarii şi toată lumea. M-au distrat puţin cele menţionate în invitaţia pe care am văzut-o la alte persoane, pentru că se precizează că au fost făcute comentarii menite să lezeze demnitatea şi onoarea Poliţiei Locale Târgu Jiu. Păi stau şi mă gândesc dacă instituţia are demnitate şi onoare sau o persoană?“, spune Pârvulescu.