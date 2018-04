O bătrână de 84 de ani a câştigat la Loto un premiu de aproape 300.000 de euro. Femeia are o pensie de 900 de lei

Câştigătoarea a venit la agenţia unde a jucat biletul pentru a se interesa de ridicarea premiului. Bătrâna are o pensie de doar 900 de lei şi joacă ocazional câte o variantă simplă cu 4,9 lei. „Am făcut sacrificii pentru a putea trece iarna cu bine. Am dat mai puţin drumul la căldură. Şi în piaţă mergeam de mai multe ori să studiez preţurile. Mă orientam după oferte“, a povestit bătrâna.

Aceasta trăieşte singură, după ce soţul i-a murit în anul 1982. Bătrâna nu are copii. Ea are o strănepoată care este plecată la muncă în Anglia. Mai are o nepoată care suferă de cancer şi pe care vrea s-o ajute. „Nu ştiu cu ce o să ajung la Bucureşti. O să mă rog de o vecină să mă ducă şi pe mine“, a mai spus femeia.

Octogenera norocoasă a câştigat peste 1,37 milioane de lei.

Îşi va ajuta rudele





Elena Rusu (foto), lucrător la agenţia la care s-a jucat biletul norocos, spune că ea i l-a oferit octogenarei: „Am avut mână bună. Am dat biletul norocos unei doamne de 84 de ani. A venit şi a jucat o singură variantă la 6/49 şi două variante la 5/40. Nu joacă la fiecare extragere. Mi-a spus că joacă de mult timp. Nu joacă mereu aceleaşi numere. Spunea că îşi va chema rudele din Anglia. Nu ştia daca o să-i cheme pentru suma aceasta. Era puţin confuză. A spus că o să-şi ajute rudele şi pe o nepoată, care este bolnavă“.

Elena Rusu a mai avut mână bună la un bilet: „Eu am mai dat un premiu de 4,2 milioane de lei unui tânăr din comuna Făcăşeşti“. Aceasta lucrează la o agenţie din oraşul Rovinari, dar s-a mutat în Târgu Jiu pentru a suplini o colegă care se află în concediu.