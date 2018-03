FOTO Liceenii din Gorj care vor reprezenta ţara la Campionatul mondial de robotică din Statele Unite ale Americii

Alături de echipa „Technogods Robotics Team“ a liceenilor gorjeni, România va fi reprezentată la etapa internaţională a competiţie de alte trei echipe cu care formează o alianţă: XEO de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia“, „Quantum Robotics“ de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti şi Qube de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ din Bucureşti. Concursul naţional BRD FIRST Tech Challenge Romania 2017-2018 s-a desfăşurat în perioada 23-25 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti. La competiţie au participat 92 de echipe din toată ţara.

Liderii echipei sunt Mihai Pîrvuleţ, elev în clasa a XII-a, la matematică-informatică, şi Ion Duiu, elev în clasa a X-a, iar mentorii elevilor pasionaţi de robotică sunt Mihaela Runceanu, profesor de informatică, Maria Minodora Mihăiţă şi Alexandru Budin, în vârstă de 33 de ani, care ocupă poziţia de director tehnic la „CP+B London“, una dintre cele mai mari companii engleze din domeniul publicităţii în toate segmentele de piaţă.

„A fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care am putut să le trăiesc“

Mihai Pîrvuleţ, liderul echipei târgujiene, ne relatează parcursul până în finală: „A fost o experienţă de nedescris. În calificări am ieşit pe locul 7 din peste 40 de echipe, dar echipa căpitan al alianţie, QUBE, a venit să ne propună să intrăm în alianţă cu ei. Apoi, totul a decurs bine până la finală. Am a avut semifinala pe devizie pe care am câştigat-o cu 2-1, apoi o altă finală de devizia, unde ne-am impus cu 2-0 şi finala cea mare pe care am câştigat-o cu 2-1. Am uavut unele mici probleme cu robotul, dar le-am remediat destul de repede. Am primit multe telefoane. Am fost sunaţi de foarte mulţi oameni“.

Mihaela Runceanu, mentorul echipei, a precizat că bucuria calificării este foarte mare, iar concursul a fost dominat de fair-play: „A fost o competiţie foarte grea, dar în acelaşi foarte frumoasă. A fost o senzaţie de mare bucurie că ne aflăm printre cei mai buni. Competiţia a fost fantastică, pentru că au fost foarte multe echipe bune. Copiii s-au mobilizat fantastic şi s-au concentrat la toate meciurile pe care le-au jucat. Se remarcă acest concurs prin spiritul de fair-play, de muncă în echipă, iar atunci când aveam nevoie de vreo piesă ceream ajutor şi imediat îl primea, iar reciproca a fost valabilă, pentru că şi noi am ajutat multe echipe. Bucuria este foarte mare pentru că nu ne gândeam că o să ajungem aşa de departe“.

Alexandru Budin, mentor al echipei, a fost considerat arma secretă a echipei din Târgu Jiu. El are vârsta de 33 de ani, un tânăr târgujian care are o mare experienţă în construcţia de roboţi. El a lucrat la Samsung şi la BBC, în cadrul echipei Gadget Show, o emisiune de televiziune realizată în colaborare cu una dintre cele mai cunoscute companii de robotică din lume, Robo Challenge. El a venit special din Londra pentru a le da o mână de ajutor liceenilor care construiesc roboţi. Alex a povestit că a trăit la Bucureşti cele mai frumoase momente din viaţa sa:





„Au fost multe emoţii, multe echipe bune, iar asta ne-a mobilizat. Noi am venit cu un obiectiv: să câştigăm, să luăm locul I. Am reuşit să câştigăm cinci din cele şase meciuri pe care le-am avut. Ultimul meci l-am pierdut din cauza unor probleme care apărut la cei cu care eram aliaţi, dar, apoi, echipa QUBE ne-a ales în alianţa lor, tocmai pentru că ne completăm foarte mult. Noi aveam un robot care funcţiona foarte bine pe partea de plasare a celor două relic-uri în zona 3 din afara terenului şi ei aveau un robot foarte bine realizat pentru plasarea cuburilor în cryptobox. Alegerea cea mai bună a fost ca noi să ne aliem. Aşa am ajuns în semifinale, în finală şi, la final, am câştigat. A fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care am putut să le trăiesc. Nici nu venea să credem că am câştigat. Toată lumea se simţea ciudat. Mi-a plăcut cel mai mult că s-a văzut cât de mulţi copii talentaţi sunt în ţara asta şi sper să se atragă atenţia către programe de acest gen. Vreau să mulţumesc foarte mult organizaţiei „Naţie pentru educaţie“, condusă de Dana Războiu, şi BRD FIRST Tech Challenge. Am avut noroc că există o astfel de organizaţie care îi găseşte pe aceşti copii talentaţi. La acest concurs e vorba de creativitate, respect, fair play. A fost extraordinar cu au venit multe echipe şi ne-au oferit ajutorul. Ne trimiteau mesaje să ne întrebe dacă aveam, nevoie de piese“.

Pregătiri pentru SUA

Echipa „Technogods Robotics Team“ se gândeşte, deja, la concursul care se va desfăşura peste o lună în SUA.

„Concursul în SUA are loc în perioada 25-28 aprilie şi se desfăşoară în Detroit. trebuie să refacem unele siteme şi să ne antrenăm. Acum vine greul cel mai mare. Robotul mai trebuie perfecţionat. la Detroit vor participa aproximativ 100 de echipe din toată lumea“, ne spune Mihai Pîrvuleţ.

Mihaela Runceanu ne mărturiseşte că echipa trebuie să găsească şi resursele financiare necesare pentru a asigura deplasarea în SUA: „Avem nevoie de resurse financiare, pentru că suntem o echipă destul de mare, de zece elevi şi de trei mentori, iar deplasarea în Detroit presupune foarte multe cheltuieli. O parte dintre ele sunt asigurate de către organizatori“.