Flavius Stoican a condus primul antrenament al echipei Pandurii. „Este cea mai mare provocare din viaţa mea“

Antrenamentul s-a desfăşurat în sala de sportul a Şcolii generale „Voievod Litovoi“, pentru că terenul este acoperit de zăpadă. Flavius Stoican a spus că este cea mai mare provocare din cariera de antrenor:

„Am ales Pandurii Târgu Jiu, pentru că sincer spun, cred că este cea mai mare provocare din cariera mea de antrenor! Am mai trecut printr-o perioadă poate nu la fel de grea, mă refer la Dinamo, şi am reuşit împreună cu ei să ajungem pe un loc de cupe europene, un loc la care la începutul campionatului nici nu visam. Am încredere că pot să fac treabă acolo unde merg.

Am mai mult timp la dispoziţie. Avem o perioadă de pregătire în Antalya. Cred că putem face treabă la Pandurii. Nu mă mai interesează CV-ul. Nu pun bază pe ce se spune. Eu ştiu ce pot. Mă bucur că văd că sunt oameni alături de mine şi o să îmi pun în practică tot ce am acumulat în perioada mea de antrenorat”.