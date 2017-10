Fetiţă de 9 ani din Gorj lovită de mamă cu bătătorul de covoare. Trei copii au rămas fără părinţi din cauza femeii violente

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj (DGASPC) Gorj a dispus ca cei trei copii ai mamei violente să fie luaţi de lângă aceasta. Fetele minore ale lui Carmen Drăgoi sunt acum internate la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Cărbuneşti, fiind eleve la Şcoala „George Uscătescu” din ora, iar băieţelul de un an şi patru luni se află în grija unui asistent maternal.





Mamei îi pare rău acum pentru ceea ce a făcut, dar spune că nu s-a mai putut controla după ce fata de nouă ani s-a închis într-o cameră cu mezinul familiei şi nu a vrut să-i deschidă uşa, iar atunci când a reuşit să intre băieţelul foarte aproape de o priză:

„Fiica mea este agitată şi neascultătoare. Mereu face tâmpenii şi nu mă ascultă. Eu aveam treabă prin curtea, iar Ana s-a închis în cameră cu Mihăiţă. Am bătut la uşă, am strigat-o să deschidă uşa, dar degeaba. Copilul plângea, apoi, nu s-a mai auzit nimic. Ana nu a vrut să îmi deschidă. M-am speriat. Când am reuşit să deschid uşa, Mihăiţă era aproape să bage mâna în priză. M-am enervat rău pe fată. Aveam în mână un bătător de covoare de plastic şi am bătut-o cu el. Nu trebuia să o bat. Nu am mai bătut-o niciodată. Le mai dau câte o palmă, ca orice părinte. Îmi pare rău că am bătut-o, dar eram speriată de ce ar putea păţi copilaşul. Nici nu ştiu cum să vă spun cât de rău îmi pare. Fetele sunt la Centru la Cărbuneşti, le vizitez, dar pe Mihăiţă nu l-am mai văzut de atunci. Mi-e greu fără ei şi vreau să mi-i dea, să vină copiii acasă. Şi fetele vor să vină acasă“,