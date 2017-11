Tânăra care-i ajută pe bolnavii de cancer pentru a cinsti memoria tatălui. „Am dat în judecată statul român pentru a obţine medicamentul. Tata a mai trăit un an“

Bianca Oprişoiu are vârsta de 16 ani şi este elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu“ din Târgu Jiu. Ea este voluntar în cadrul Asociaţiei de oncologie „Sfânta Ana“, care l-a ajutat pe tatăl său să mai stea câteva luni împreună cu ea. „Am vrut să fiu voluntar ca să fiu mai aproape de tati, ca să simt că fac ceva în memoria lui. Sper să ajut alţi bolnavi. Psihicul bun contribuie la o luptă mai eficientă împotriva bolii“, ne spune Biana.

Tatăl adolescentei a murit în vara anului trecut, la vârsta de doar 43 de ani, din cauza cancerului. Boala a afost descoperită în anul 2013.



„Am aflat de boală în anul 2013. A căzut din picioare pur şi simplu, iar la tomograf s-a descoperit că are o tumoră pe creier. La biopsie s-a văzut că este vorba de un melanom malign metastazic. El era foarte sănătos. Nu a spus vreodată că se simte rău. Atunci a fost prima dată. S-a operat în anul respectiv la Spitalul Militar Bucureşti“, ne spune Bianca.

Un tratament i-a prelungit viaţa cu un an

După un an, boala a recidivat şi cancerul s-a extins. Familia a început să lupte din nou. A aflat despre medicamente noi, care sunt deosebit de eficiente, dar pe care statul nu le deconta, preţul lor fiind imposibil de suportat de către familie. Asociaţia de oncologie a dat statul român în judecată în numele familiei şi a obţinut tratamentul.

„După un an, boala i-a recidivat cu multiple metastaze. A avut peste 20 tumori. A intrat în depresie şi nu a mai vrut să facă nimic. Era cu psihicul la pământ. A refuzat să facă citostatice. Ştia că nu merg pe boala lui. A făcut radioterapie şi ne-am interesat ce se mai poate face. Aşa am aflat de asociaţia Sfânta Ana şi despre un tratament experimental. Am acţionat în judecată statul român, prin Asociaţia de oncologie «Sfânta Ana», pentru a obţine medicamentul şi am câştigat procesul. Se spunea că prelungeşte viaţa până la 7-8 luni, dar tatăl meu a mai trăit un an. Chiar dacă a fost o perioadă scurtă de timp, am putut să petrec acest timp lângă el, fără să mă gândesc la lucruri rele. Ştiind că tratamentul îşi face efectul, eram mulţumită că el este bine“, spune Biancă.

A avut nevoie de psihoterapie

Tatăl Biancăi a murit în vara anului trecut. A fost un moment foarte greu, iar Biaca a avut nevoie de psihoterapie. „A decedat în vara anului 2016. A fost foarte greu pentru mine şi pentru familie. Au fost momente în care credea că moare pentru că erau multe momente în care se simţea rău. Decesul tatălui meu m-a luat prin suprindere. M-am întărit. Ştiam că lui nu-i place să plâng şi m-a întărit el pe parcursul bolii. El încerca mereu să mă pregătească. Am făcut şi psihoterapie cu un psiholog. Chiar am fost destul de tare la înmormântare. Am simţit că aşa trebuie să fiu pentru mama şi bunicii mei“, precizează Bianca.

Adolescenta are un sfat pentru familiile care au bolnavi de cancer: „Să lupte şi să se intereseze, pentru că tratamentele descoperite în ultima perioadă sunt foarte bune şi chiar dacă mai prelungesc viaţa cu câteva luni este important“.