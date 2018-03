Directorii din Complexul Energetic Oltenia s-au specializat în „Tehnici de comunicare nonverbală în leadership şi management“ cu Mircea M. Stoian

Informaţia a fost prezentată chiar de către Mircea M. Stoian, pe pagina sa Fecebook: „Acum două săptămâni, la Govora, am avut 3 zile de training cu conducerea celui mai mare operator comericial din România. E vorba de Complexul Energetic Oltenia. Cei care au asistat la curs păstoresc nu mai puţin de 18.000 de suflete. Adică le asigură salariile, au grijă să aibă unde munci, dar mai ales, ce munci. Dacă punem la socoteală şi familiile, de decizia lor depind cam 45.000 de oameni. Impresionant şi cu multă responsabilitate. Tema trainingului: «Tehnici de comunicare nonverbală în leadership şi management». Sună puţin pompos şi sofisticat, dar nu e. Cursul e făcut de on om, pentru oameni. Pentru cine se pricepe lucrurile sunt clare ca apa de izvor. Grea misiune, şi mărturisec că îmi cam tremurau picioarele de emoţie. Asta în prima zi“.

Distracţia nu a lipsit

Distracţia nu a lipsit. Mircea M. Stoian relatează că s-a dansat şi s-a cântat la acesta traning, iar printre cei remarcaţi de el s-au numărat managerul CEO, Sorinel Boza, sau directoprul de resurse umane, Sorin Olaru: „După prima seară, când ajutat de Camelia, asistenta mea şi prietena mea, am dansat olteneşte şi am cântat „Constantine, Constantine” canalele de comunicare s-au desfundat şi am descoperit o comunitate de oameni calzi şi primitori. In corpore. Spre surprinderea mea am descoperit că sub coaja seriozităţii multora dintre ei se ascund nişte spirite vii şi cu mult simţ critic, cu certă înclinare spre zona ludică a existenţei, ceea ce pentru mine a fost mană cerească. Am avut-o alături de mine, ca invitată de onoare pe Teodora Meţiu, consilierul personal al Ministrului Energiei, cu care am mers în duet pe multe subiecte legate de comunicare şi cu care probabil voi mai colabora. Cursul ei despre Public Speaking e notabil. Sus de tot. Despre cursul meu şi ce am făcut acolo nu am de gând să spun nimic. Să vorbească cei care au fost acolo şi care la finalul celor trei zile au plecat relaxaţi, entuziasmaţi şi cu un zâmbet mare cât hotelul în care am stat. Că am reuşit împreună cu Teodora şi Cami să le schimbăm, celor cu care am stat atâtea ore, măcar puţin, percepţia despre comunicarea nonverbală şi modul în care ea poate fi de ajutor în actul conducerii, e un fapt cert. Ca vom continua cu trainingurile pe teme adiacente, dar în aceiaş sferă, e o perspectivă bună. Mă bucur, nu numai că am găsit înţelegere totală la cei cu care am lucrat, de la Sorin Boza, managerul genearal al Complexului Energetic Oltenia, şi Sorin Olaru, directorul de Resurse Umane, până la doamnele de la serviciul juridic şi cel comercial, care au aflat cum pot evalua în câteva clipe un interlocutor şi ce trebuie să facă pentru a se asigura că mesajul pe care îl transmit ajunge la destinatar nedistorsionat, ci şi că seminţele sădite vor da rod curând“.