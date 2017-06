Alegeri parţiale la Primăria Târgu Jiu. Cine candidează pe postul lăsat liber de Florin Cârciumaru

Atribuţiile de primar au fost preluate de viceprimarul Aurel Popescu, preşedintele organizaţiei municipale Târgu Jiu a PSD, care s-a înscris în cursa electorală pentru funcţia de primar. Acest are vârsta de 61 de ani şi ocupă funcţia de viceprimar din anul 2012. Înainte de a intra în administraţie, acesta a fost om de afaceri.

Principalul său contracandidat este Marcel Romanescu (PNL). Acesa este conferenţiar universitar la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu. El a mai fost deputat PDL şi subprefect de Gorj.

Radu Miruţă, de la USR, este cel mai tânăr dintre candidaţi. El are vârsta de 32 de an. Este licenţia al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti şi are un doctorat în telecomunicaţii. Este constractor reţele IP penntru Ericsson Belgia.

Eduard Lădaru (ALDE) candidează pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu. Acesta este consilier în cadrul Consiliului Local Târgu Jiu şi avocat.

Daniela Grădinaru este candiadatul PMP pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu. Candidatul PMP este consilier în cadrul Consiliului Local Târgu Jiu şi conduce o societate comercială.

La funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu mai candidează şi doi „independenţi“. Este vorba de Viorel Caragea, fostuil şef al Poliţiei Gorj şi al Centrului Chinologic Sibiu, şi Gheorghe Caralicea, care a lucrat în Italia ca şofer.