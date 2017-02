Ameninţaţi cu amenzi de Poliţia Locală pentru comentarii critice pe Facebook: „Chiar ni se bagă pumnul în gură?!“. Un avocat desfiinţează demersul instituţiei

Avocatul Mihai Secula susţine că aplicarea unei amenzi pentru comentarii pe Facebook este o greşeală: „Se invocă mereu o decizie cu privire la declararea reţelei de socializare ca spaţiul public. Hotărârea nu poate fi folosită ca temei de drept. Este o decizie de speţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Ca o hotărâre judecătorească să fie temei de drept trebuie să fie un recurs în interesul legii, fie o decizie de interpretare a legii. Mai e o problemă de competenţă, pentru că potrivit legii, Poliţia Locală are competenţă doar pe raza teritorială a municipiului Târgu Jiu. Cum se stabileşte locul săvârşirii contravenţiei? Facebook face parte din raza teritorială a Unităţii Administrativ Teritoriale a municipiului Târgu Jiu?“.

De asemenea, se pune problema lezării demnităţii şi onoarei unei persoane juridice. „În plus, pe Legea 61/1991 dumnealor au voie să constate contravenţii constând în proferarea de expresii jignitoare, dar la adresa unor persoane. Legea nu distinge persoane juridice sau fizice. Pe de altă parte, persoana juridică este o ficţiune şi nu poate să fie defăimată, că nu are onoare şi demnitate, care sunt apanajul unei persoane fizice şi aşa sunt şi protejate de constituţie. Un alt aspect este că Poliţia Locală nu poate să dea amenzi pentru defăimarea propriei instituţii. Ar însemna atunci că orice cetăţean poate să aplice amenzi pentrui propria defăimare. Se poate cel mult să apeleze la instanţa de judecată pentru defăimare. Nu pot să aplice sancţiuni contravenţionale cu privire la faptul de genul acest“, mai arată avocatul Secula.





De asemenea, jurisprudenţa CEDO recomandă ca manifestările critice la adresa instituţiilor să fie tolerate.

„Cu privire la acest incident, CEDO are jurisprundenţă extrem de bogată. Se menţionează destul de clar la articolul 10 că sunt tolerate chiar manifestări de mai mare agresivitatea la adresa autorităţilor publice, dacă vizează un interes public. Nu îl critici pur şi simplu, ci aduci o critică cu privire că nu şi-a făcut datoria într-un anumit sens. Sunt foarte multe hotărâri ale CEDO în sensul acesta“,

a mai precizat Mihai Secula.

Amenzi pentru comentarii pe Facebook

Şapte persoane au primit invitaţii din partea Poliţiei Locale Târgu Jiu pentru a se prezenta la sediul instituţiei pentru a fi amendate pe motiv că au făcut comentarii jignitoare pe Facebook. Cei vizaţi au fost chemaţi să se prezinte pe data de 21 februarie pentru „aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991“. La motivare se menţionează următoarele: „Proferarea de expresii jignitoarea menite să lezeze demnitatea şi onoarea Poliţiei Locale Târgu Jiu, prin intermediul unei reţele de socializare, în data de 15.01.2017“.

„Chiar ni se bagă pumnul în gură?“

Totul a pornit de la o înregistrare video în care o maşină cu însemnele Poliţiei Locale este suprinsă în trafic în timpul unei depăşiri pe linie continuă cu semnalele luminoase în funcţiune. Subiectul dezbătut pe marginea imaginilor se referea la interzicerea sau nu de către legile în vigoare a folosirii girofarului şi a încălcării regulilor în trafic de către o maşină a Poliţiei Locale. Înregistrare a fost postată de Gabi Pârvulescu. „Au început comentarii după postarea filmuleţului. Erau comentarii nefavorabile. Am făcut şi eu comentarii şi toată lumea. În invitaţie se menţionează că au fost făcute comentarii menite să lezeze demnitatea şi onoarea Poliţiei Locale Târgu Jiu. Păi stau şi mă gândesc dacă instituţia are demnitate şi onoare sau o persoană?“, spune Pârvulescu.





Adrian, un alt cetăţean chemat la Poliţia Locală pentru a fi amendat, a povestit ce comentariu a postat la videoclipul cu pricina: „Nici vorbă de jignire. Eu am scris doar următorul mesaj: «Se grăbeau băieţii la apelul bocancilor». Mi se pare strigător să te ocupi de aşa ceva din banul public. Chiar ni se bagă pumnul în gură?“.

Controverse

Alexandra Petriţa, purtător de cuvânt al Poliţiei Locale Târgu Jiu, susţine că reţeaua de socializare Facebook este considerată spaţiu public, printr-o hotărâre judecătorească a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi că poliţia locală este competentă să aplice sancţiuni: „În temeiul Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele respective pot fi sancţionate contravenţional, iar poliţia locală are în competenţă conform Legii nr. 155/ 2010 aplicarea de sancţiuni contravenţionale din domeniul ordinii publice“.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, a precizat într-o postare pe Facebook, că cetăţenii trebuie să fie informaţi cu privire la riscurile la care se expun atunci când fac comentarii pe Facebook, dând astfel dreptate Poliţiei Locale în tot acest scandal: „După ce am cerut lãmuriri de la Poliţia Locală am decis (...) să iniţiem o campanie mai amplă de informare şi prevenţie a populaţiei din Târgu Jiu cu privire la riscurile la care se expun cei care încalcă legislaţia în vigoare privind acţiunile şi conduita în spaţiul public. Atenţie ! Reţelele de socializare sunt declarate spaţii publice. Invitaţiile făcute unor persoane sunt emise în acest sens. Mai exact pentru a li se comunica posibile sancţiuni pe care le riscă în situaţia în care au o conduită neadecvată în spaţiul public. Reamintesc că până acum nu a fost sancţionată nici o persoană pentru acest tip de abatere. Respect dreptul la liberă exprimare aşa cum prevede art. 10 CEDO, cu tot cu obligaţiile ce decurg din legislaţia naţională şi europeană. Dezaprob abordările jignitoare, mai ales pe Facebook, unde unele persoane gândesc că pot face şi spune orice fără să fie sancţionate. Precedentul există în mai multe judeţe din ţară. (...) Sunt adeptul discuţiilor constructive şi consider că o atitudine civilizată în orice problemă poate conduce la găsirea de soluţii“.