VIDEO Turist în stare gravă, în urma unui accident provocat de un cal. A fost ajutat de salvamontiştii dâmboviţeni

O echipă formată din 9 salvatori montani de la baza Salvamont Salvaspeo Peştera din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Dâmboviţa a fost mobilizată ajungând la victima în aproximativ 7 minute.

"La faţa locului se afla o persoană în vârstă de 64 ani din municipiul Bucureşti, semi-conştientă cu un traumatist cranio-cerebral, o plagă hemoragică la arcadă sprancenoasă stângă şi multiple plăgi şi escoriaţii la nivelul mmbrelor suprioare şi inferioare survenite în urmă unui accident cauzat de un cal. După o evaluare amănunţită făcută de către medicul echipei, am constatat că victima avea saturaţia de oxigen sub 90%, multiple episoade de amnezie şi confuzie fapt pentru care am hotărât transportarea de urgenţă cu autovehiculul din dotare la Baza Salvamont Salvaspeo Peştera, acesta din urmă fiind imobilizat şi stabilizat administrandui-se oxigen şi substanţe medicamentoase pe cale intravenoasă", se arată într-un comunicat al Salvamont Dâmboviţa.

În tot acest timp au fost solicitate 2 ambulanţe, un echipaj SMURD de la Fieni şi un echipaj SAJ cu medic de la Târgovişte, ora fiind mult prea târzie pentru solicitarea elicopterului.

Pacientul stabil hemodinamic a fost predat primei ambulanţe sosite (SMURD) în jurul orei 21:20, iar mai apoi predat ambulanţei SAJ venită în prijin la locul de întâlnire în zona Cheilor Coteanu.