VIDEO Românul ajuns şef al vânătorilor de piraţi somalezi din Oceanul Indian. „Dacă se apropie sub 100 de metri, ai voie să-i împuşti direct“

Românul Cristian Florin Bobeică este „team leader“ al unei echipe de agenţi de securitate maritimă începând din martie 2015. Alături de cei trei luptătorii din subordine, urcă pe vasele de mare tonaj cu misiunea de a le apăra de tentativele de capturare folosind forţa armelor de foc. Majoritatea contractelor se desfăşoară în Asia, zona cea mai fierbinte a pirateriei maritime moderne (n.r. – numită „high risk area“ în limbajul de specialitate), unde acţionează cu predilecţie grupuri de atacatori somalezi.



„Această High Risc Area (HRA) unde lucrăm noi este o zonă în Marea Roşie – Golful Aden – Marea Arabiei – Oceanul Indian, unde încă mai există piraţi care atacă navele comerciale pentru a fura bunuri. Există cazuri în care se răpeşte nava cu tot cu echipaj. Atacatorii conduc navele în Somalia şi, de acolo, cer recompensă. Orice companie care transportă marfă maritim poate să angajeze echipe de securitate. Piraţii n-au încetat niciodată să existe şi vor exista atâta timp cât lumea este extrem de săracă“, explică situaţia românul Cristian Bobeică. Românul Cristian Florin Bobeică este „team leader“ al unei echipe de agenţi de securitate maritimă începând din martie 2015. Alături de cei trei luptătorii din subordine, urcă pe vasele de mare tonaj cu misiunea de a le apăra de tentativele de capturare folosind forţa armelor de foc. Majoritatea contractelor se desfăşoară în Asia, zona cea mai fierbinte a pirateriei maritime moderne (n.r. – numită „high risk area“ în limbajul de specialitate), unde acţionează cu predilecţie grupuri de atacatori somalezi.„Această High Risc Area (HRA) unde lucrăm noi este o zonă în Marea Roşie – Golful Aden – Marea Arabiei – Oceanul Indian, unde încă mai există piraţi care atacă navele comerciale pentru a fura bunuri. Există cazuri în care se răpeşte nava cu tot cu echipaj. Atacatorii conduc navele în Somalia şi, de acolo, cer recompensă. Orice companie care transportă marfă maritim poate să angajeze echipe de securitate. Piraţii n-au încetat niciodată să existe şi vor exista atâta timp cât lumea este extrem de săracă“, explică situaţia românul Cristian Bobeică.

„Nu există poliţie în industria asta“



Luptătorul român spune că în aceste zone de risc nu există autorităţi capabile să intervină, iar piraţii se mişcă fără oprelişti. „Nu există poliţie în industria asta. Ca şi pe uscat, trebuie să somezi atacatorii, conform regulamentului de folosire a forţei. Dacă vezi piraţii la 3 kilometri, îţi anunţi echipa şi chemi căpitanul pentru a le prezenta situaţia. Abia când ajung la 800 de metri de navă, se emite primul avertisment, ridicând arma deasupra capului. Apoi se pun în funcţiune furtunurile cu jeturi de apă sub mare presiune. Partea de sus a navei se împrejmuieşte cu sârmă ghimpată, ca să le îngreunăm abordarea. Se recomandă comandantului să mărească viteza. La 500 de metri, se pot trage focuri de avertisment în aer, apoi se trage în lateralul bărcii piraţilor. Doar dacă se apropie sub 100 de metri, ai voie să-i împuşti direct. Dacă comandantul nu este de acord să tragi, poţi trece peste ordinul său, pentru propria protecţie“, îşi descrie slujba Cristian Bobeică.



Tot ce se întâmplă pe mare, în zona de mare risc, trebuie raportat către United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), instituţie cu sediul în Anglia. Capitanii transmit data plecării, destinaţia şi tipul de marfă transportată. UKMTO gestionează un sistem de raportare voluntară (SPV) pentru Oceanul Indian, în special Marea Roşie, Golful Aden şi Marea Arabiei (în conformitate cu graficul Q6099 privind securitatea maritimă), administrat de Centrul de informare pentru comerţul maritim (MTIC/UKMTO).

„Şi în cazul unui atac, se anunţă această entitate. Trebuie să spui ce companie te-a angajat. Cam astea sunt singurele obligaţii ale tale, ca agent de securitate. Nicio autoritate nu se poate implica, niciun stat nu este responsabil acolo. Piraţii au bărci pescăreşti cu câte un motor sau două. Ating viteze mari, de până la 22 de noduri. Un tanc petrolier, de exemplu, ajunge la o viteză maximă de 16 noduri“, mai spune şeful „vânătorilor de piraţi“.







„Nu de puţine ori am fost atacaţi“



În cei trei ani de când lucrează ca om de securitate pe nave maritime, Cristian a avut parte şi de momente extrem de delicate. „Nu de puţine ori am fost atacaţi. S-a tras asupra noastră, dar am ripostat pe măsură. Pe 5 octombrie 2014, am fost atacaţi de piraţi lângă Insula Mashallah, aproape de Golful Oman, de către două bărci. S-a tras asupra noastră. S-a întâmplat chiar pe cartul meu. Am deschis lada, am luat arma şi am chemat toată echipa. Până să vină, am deschis focul fără somaţii şi fără să aştept dispoziţiile team-leaderului meu. Era prima experienţă de genul ăsta. După vreo 15-20 de minute, când s-a terminat, am început să tremur de spaimă şi am zis că nu mă mai întorc acolo niciodată. Mi-am dat seama că, dacă nu mă întorc, cineva tot va face job-ul ăsta în locul meu“, mai spune Bobeică.







Alături de colegi, pe navele unde lucrează FOTO Facebook/Cristian Bobeică

Cum îşi descrie jobul

Subofiţerul în rezervă crede că jobul său actual este unul plin de adrenalină, însă este şi frumos prin prisma faptului că se plimbă în locuri în care alţi oameni plătesc să se ajungă. "Vedem Sri Lanka, Madagascar, Dubaiul şi mai suntem şi plătiţi şi nu cheltuim nimic. Mai vorbim şi de tratamentul pe care îl primim aici, faţă de locul de muncă de la penitenciar, de exemplu. Când urcăm la bordul unei nave şi ne întâlnim cu comandaţi europeni suntem respectaţi, pentru că îşi pun viaţa în mâinile noastre. Noi preluăm oarecum din funcţiile lor. Nu mai vorbesc de ţările în care debarcăm, care ne ajută cu armamentul şi cu cazarea. În Malaesia m-am plimbat cu maşina de poliţie, precum un şef de stat”, povesteşte acesta.





Câştigător al Campionatului Internaţional de Supravieţuire



Cristian Bobeică a câştigat Campionatul Internaţional de Supravieţuire, desfăşurat în perioada 14-16 iulie 2017 în zona Băile Herculane. Când nu e pe mare, predă cursuri de supravieţuire sau autoapărare. Este instructor în stiluri militare de luptă recunoscut de şcoala americană de Kempo. Are centura neagră cu un dan şi plănuieşte să renunţe în curând la serviciul actual.

„În trei ani am văzut ce înseamnă acest job şi am tras cu 12 tipuri de armă. Dar vreau să fiu acasă, lângă familie, să văd cum cresc copii. Eu am pierdut zile onomastice, am pierdut sărbători“, spune Bobeică, care este căsătorit şi are doi copii.

Anul trecut a încercat să se întoarcă în sistem militar românesc, dar a picat testarea psihologică. “Sunt foarte supărat pe sistem, pentru că atâta timp cât eu fac jobul ăsta şi nu am nicio problemă, înseamnă că cei din comisie au o problemă. Sunt atâtea cazuri de oameni din sistem care s-au împuşcat sau s-au spânzurat.”