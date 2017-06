VIDEO Pelerinaj la o icoană care lăcrimează: „Icoanele plâng atunci când lumea nu mai plânge“

Vestea s-a răspândit cu repeziciune printre credincioşi, care au venit în număr mare să vadă minunea. În urmă cu 1.000 de ani, în fosta biserică pe ale cărei ruine a fost construită actuala Biserică a Târgului, având hramul principal al Adormicii Maicii Domnului, ar fi fost aduse, pentru o perioadă, moaştele Sfintei Parascheva, mai spune preotul, încercând să găsească o explicaţie.



„Icoana aceasta este a noastră. Cuvioasa este româncă din sudul Dunării, româncă de-a noastră din Tracia. Moaştele sale posibil să fi fost aduse în bisericuţa aceasta înainte de a fi duse în Moldova de către domnitorul Vasile Lupu, care le-a cumpărat cu 300 de galbeni. Icoana a plâns foarte mult luni, am făcut o slujbă, pentru că este Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Este o minune şi Dumnezeu ne transmite un mesaj pe care îl vom decripta prin rugăciune în zilele următoare. A plâns icoana de două ori, atunci când biserica aceasta a trecut prin situaţii grele“, a spus Ion Popa, preotul paroh. Reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgovişte sunt deocamdată rezervaţi în privinţa „minunii“ şi nu au oferit un punct de vedere.







„Am aflat de la alţi credincioşi de faptul că icoana Sfintei Parascheva lăcrimează. Eram prin oraş cu diferite treburi şi am lăsat totul la o parte şi am venit să mă închin la Biserică. M-am rugat pentru sănătate, pentru pace în lume şi la noi în ţară. Vedeţi foarte bine că politicienii au luat-o razna. Sunt urme de mir. Să dea Dumnezeu să fie un semn bun. Noi ne vom ruga în continuare“, a declarat un credincios.

Cei mai mulţi enoriaşi dornici să se închine la icoană sunt din Târgovişte, însă se aşteaptă ca în zilele următoare să ajungă oameni şi din alte localităţi. „Se văd foarte bine lacrimile de mir. Cred că se întâmplă aşa ceva în zilele acestea, pentru că lumea e atât de schimbată, merge din rău în mai rău. Atunci când lumea nu mai plânge, plâng icoanele. Eu aşa văd lucrurile“, spune un alt credincios.



Înainte de operaţie

Luni, în timp ce se ruga pentru sănătate, înainte să meargă la o operaţie, o femeie a observat lacrimile de pe chipul Cuvioasei. „Când am venit la Biserica era doar doamna de la lumânări. Am vorbit cu părintele la telefon, i-am spus că plec la spital să mă operez pentru că am o tumoră, dar el mi-a spus să mă rog la Sfântă. Rugându-mă, plângeam şi la un moment dat mă uit la icoană şi văd că plângea. Am crezut că bate soarele, dar o doamnă mi-a spus că plânge icoana“, a povestit femeia.







Până se va decide dacă Biserica se va închide pentru renovare sau ce se va întâmpla cu icoana, lăcaşul de cult este deschis în aceste zile pentru creştini, de dimineaţa până seara. Biserica a fost sfinţită în 1654 de Udrişte Năsturel. Ctitoria conservă pietrele de mormânt ale lui Oprea şi Paraschiv, fiii lui Radu căpitanul, ispravnicul lăcaşului, prima fiind încastrată în zidul de sud al edificiului.