Un medic loveşte şi insultă un om venit să-l întrebe despre starea bunicii. „Eu am leziuni, dar soţia e în stare de şoc“ VIDEO

Bătrâna de 81 de ani, domiciliată în localitatea Pucioasa, s-a prezentat la spital cu dureri mari, însă a primit doar un calmant de la Camera de Urgenţe şi a fost trimisă acasă. La insistenţele familiei, a fost chemat un chirurg s-o examineze pe femeie, însă medicul, pe nume Costel Geambaşu, a devenit violent, potrivit aparţinătorilor.

"În data de 18 ianuarie am fost cu bunica soţiei mele la Spitalul Orăşenesc din Pucioasa, deoarece bunica acuza dureri grave de abdomen. La UPU, una dintre doctoriţe i-a administrat un calmant şi apoi ne-a spus să o luăm acasă pentru că nu ar fi nimic grav. La insistenţele mele şi ale soţiei am cerut s-o examineze un chirurg. Soţia mea şi cu bunica au plecat la chirurgie, iar acolo domnul doctor Costel Geambaşu a avut un comportament foarte violent, a vorbit foarte urât la adresa lor, a spus că viitorul meu copil o să aibă probleme de handicap, soţia fiind însărcinată. După ce m-a sunat soţia să îmi povestească aceste aspecte, eu fiind la parter, m-am dus la domnul doctor să-l întreb cum îl cheamă dar s-a năspustit asupra mea, m-a strâns de gât, a început să mă lovească cu pumnii. Pe soţia mea a vrut să o lovească cu piciorul în abdomen", ne-a povestit Alexandru Bucur, 28 de ani.



Alexandru Bucur susţine că a fost rănit la mână după conflictul cu medicul FOTO Adevărul

„În urmă cu o lună, bunica a suferit un infarct, iar orice şoc i-ar fi putut fi fatal“, acuză tânărul. După acest incident, doctorii de la Pucioasa au trimis-o pe bătrână la Târgovişte, unde medicii de acolo au luat decizia de o opera de urgenţă.

"Când au apărut durerile am fost la Pucioasa, fiind de acolo bunica. Doctorul probabil s-a deranjat pentru că era de gardă şi voia să stea liniştit. A dat dovadă de un comportament josnic. El ar fi trebuit să fie exemplar. Eu încă am teamă, pentru că soţia mea însărcinată a avut un atac de panică şi e şocată. Eu m-am ales cu leziuni la mâini, dar soţia e încă într-o stare de şoc", mai spune Alexandru Bucur.

Acesta susţine că are de gând să facă o plângere la Colegiul Medicilor Dâmboviţa.







"Nu se justifică acest comportament al doctorului"

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Orăşenesc Pucioasa a declarat că reacţia medicului va fi "analizată".

"Deocamdată nu putem să luăm nicio măsură împotriva doctorului, decât să analizăm situaţia creată. Este o situaţie neplăcută pentru spitalul nostru. Nu trebuia să ajungem la astfel de incidente. O să încercăm să cădem de comun acord şi cu organele competente care au fost solicitate ieri şi în funcţie de vina fiecăruia se vor lua măsuri. Este foarte adevărat că comportamentul domnului Geambaşu o să fie analizat în comisia de disciplină a spitalul nostru. Nu pot să îl consider pe dumnealui deja vinovat sau pe acel aparţinător. În niciun caz nu se justifică acest comportament al doctorului. Dânsul a trecut printr-o operaţie mai grea pe cord, putem să îi găsim şi nişte factori care să atenueze acest lucru, dar nu pot să găsesc o justificare, din păcate", spune Daniel Cioroba, director medical al Spitalului din Pucioasa.

Întrebat dacă medicul a mai avut astfel de ieşiri, purtătorul de cuvânt a spus că nu poate confirma. "Până să fiu eu în funcţie uniatatea probabil că a primit plângeri pe numele lui, probabil că nu. Nu pot să spun", a mai spus purtătorul de cuvânt.

În urma acestui incident, tânărul a sunat la 112, iar oamenii legii anchetează cele întâmplate. IPJ Dâmboviţa a dechis un dosar penal pe numele medicului pentru purtare abuzivă, faptă ce absolvă şi infraţiunea de lovire şi alte violenţe, iar tânărul este cercetat şi el pentru ameninţare.