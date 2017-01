VIDEO Documentarul despre comuna care produce 10% din varza României. Cum să cumperi o tonă cu doar 100 de lei

Pelicula se vrea o satiră a realităţilor curente din agricultura europeană, în naraţiunea regizorului însuşi. Şerban Georgescu ne dezvăluie, dar nu ca o concluzie a filmului, faptul că mândria personală a fiecărui agricultor îl împiedică să facă bani din asocieri. Pelicula se vrea o satiră a realităţilor curente din agricultura europeană, în naraţiunea regizorului însuşi. Şerban Georgescu ne dezvăluie, dar nu ca o concluzie a filmului, faptul că mândria personală a fiecărui agricultor îl împiedică să facă bani din asocieri.

"Am încercat să arătăm lumii cât de mult muncesc aceşti oameni. De multe ori munca lor nu şi-o mai contorizează, iar asta se vede şi în preţul care ar trebui să fie mult mai mare la piaţă. Am mai tratat în acest film şi problema neasocierii între agricultori, pentru că ei sunt foarte orgolioşi. Personajele din film sunt reale şi le-am filmat la toate muncile agricole timp de un an", ne-a Şerban Georgescu, regizor, originar din Găeşti, jud. Dâmboviţa.

Astfel, după o muncă dificilă de strâns fonduri, regizorul decide să petreacă un an în comuna Lunguleţu şi să lucreze pământul cot la cot cu sătenii, încercând să înţeleagă de ce aceste familii de agricultori, aparent prosperi şi cu şanse de a avea un trai bun, trăiesc pe datorie, deşi au în mână uneltele unei afaceri de succes – pământ roditor, utilaje moderne, recolte bogate.

“Tatăl meu este din Găeşti şi tot mergând spre Găeşti, trecând prin Lunguleţu, m-a frapat povestea aceasta cu cantităţi uriaşe de produse. Mă mai frapa şi chestia că este singurul sat în care se întâmpla aşa ceva am zis să exploatez cumva această energie, această mişuneală a oamenilor de acolo. La ei aşa e tot timpul, nu doar într-un an sau altul. E ceva în neregulă, în sensul bun al cuvântului. Tinerii de acolo nu prae pleacă în străinătate, ci rămân acolo şi muncesc pământul alături de familie”, mai spune regizorul.

Acţiunea filmului

“Filmul meu începe cu mama mea la Bucureşti şi evident că i se pare cam scumpă. Asta e o problemă mare a pensionarilor, care chiar se uită şi la 20 de bani. Mi s-a părut că începe bine şi că oamenii, privitorii vor fi repede prinşi de chestia asta pentru că toţi ne facem cumpărăturile mai mult sau mai puţin în locuri în care marfa e mai ieftină”, adaugă Şerban Georgescu.

Regizorul a filmat toate muncile dintr-un an care au loc pe un hectar de teren.

“Am prezentat toate caznele şi am legat personajele între ele. Am patru personaje în film, dar şi primarul, care este vocea comunităţii de acolo. Cele patru personaje sunt reprezentate de Nelu Peşte - un ţăran care are foarte multe hectare de teren, alt personaj este Nelu zilierul - care nu are niciun hectar, este sărac, reprezintă cealaltă pătură a comunei, Constantin - ţăranul pur care se gândeşte că dacă pune varza la murat îi creşte valoarea şi Vrabie care este lunguleţeanul sadea, modelul reprezentat de cea mai mare parte a populaţiei, care are şi el câteva fâşii de teren, care, evident nu se descurcă şi nu face agricultură profitabilă cu cele 2-3 hectare ale sale, mai ales că nu le are pe toate la un loc”, a explicat regizorul”, explică regizorul.

Cifre deloc de neglijat

Din documentarul „Varză, cartofi şi alţi demoni” aflăm că în Lunguleţu există 1.000 de agricultori cu 1.000 de tractoare, care producanual 100.000 de tone de varză. Deşi este o producţie enormă, aproximat 10% din producţia ţării, ţăranii nu rămân cu mare lucru, iar cel ami mult de câştigat au angrosiştii care cumpără de la ei varză sau cartofi pe nimic şi o vând în piaţă la preţ mult mai mare.

„Varză, cartofi şi alţi demoni“ a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar şi de Animaţie de la Leipzig – Dok Leipzig (nov. 2016). De asemenea, marţi, 24 ianuarie, la Cinema Muzeul Ţăranului (Studioul Horia Bernea) a avut loc şi la avanpremiera românească a filmului, în faţa presei.

Lansarea filmului o să aibă loc în luna martie. Documentarul are o durată de o oră şi trei minute. O să fie difuzat şi în ţară (TVR) şi în străinătate.

Producători

Elefant Film în coproducţie cu Kolectiv Film si Ma.ja.de. Filmproduktion

Date de producţie

Dezvoltat la Documentary Campus Masterschool şi prezentat la Leipzig Networking Days 2013

Realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (32.765 euro) şi al Creative Europe MEDIA Programme of the European Union, cu participarea MDR, ARTE şi a Societăţii Române de Televiziune.

Distribuitori

Deckert Distribution / Ultraviolet Media