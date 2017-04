VIDEO Calea luminii. Aranjament inedit şi peste 3.500 de lumânări aprinse în Târgovişte

"De 18 ani, în Săptămâna Patimilor, târgoviştenii au ocazia să transmită întregii lumi un gest de lumină. Aşa îl numesc eu. Avem nevoie de lumină de când ne naştem şi până când trecem dincolo de stele. Au fost aranjate peste 3.500 de lumânări. Când am făcut prima ediţie nu am vrut decât o dată să se întâmple, dar mi-a plăcut atât de mult şi s-a lipit atât de bine de acest loc evenimentul, încât l-am făcut an de an şi am ajuns la cea de-a 18-a întâmplare", a declarat pictorul Mihai Şerbănescu.

Organizatorii s-au gândit să schimbe puţin aranamentul, în sensul că au renunţat la înşiruirea clasică a lumânărilor şi au format cifra "18", dar şi o inimioară.

"cine crede în mine şi-mi urmează mie nu va umbla întru întuneric"

Calea Luminii a debutat cu Denia celor 12 Evanghelii, la ora 17.30, săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Nifon, împreună cu sobor de preoţi şi diaconi. La 20.30, Înaltpreasfinţia Sa a ieşit pe treptele Catedralei Mitropolitane şi a aprins prima lumânare. De asemenea, ÎPS Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei, a adresat câteva cuvinte celor prezenţi din faţa Catedralei Mitropolitane.

''Joi seara este Joia celor 12 evanghelii şi aici ne-am reunit pentru că este o ceremonie specifică cetăţii noastre de scaun, Târgovişte, cu Calea Luminii. Adică trebuie să înţelegem semnificaţia acestui lucru, pentru că lumina este valoarea aceea pe care a numit-o Mântuitorul Hristos foarte clar: învăţătura despre om, despre lume, despre existenţă şi despre nemurire. Mântuitorul a spus: 'eu sunt lumina lumii, cine crede în mine şi-mi urmează mie nu va umbla întru întuneric şi va avea lumina vieţii'. Iată care este semnificaţia acestor lumini, care în mod ingenios şi frumos sunt aprinse pentru acea lumină care porneşte de la altarul Catedralei strămoşeşti de la Târgovişte să pătrundă în sufletele şi inimile noastre ale tuturor'', a spus arhiepiscopul Târgoviştei, Nifon.

„Calea Luminii“ este un eveniment unic în România şi are loc în Joia Mare din Săptămâna Patimilor.