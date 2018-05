VIDEO Bătaie ca pe maidan între două eleve. Iubitul uneia dintre ele, care filma: „Dă-i, iubire, dă-i!“

Cele două fete care s-au bătut au 14, respectiv 17 ani şi învaţă la Şcoala Nr. 4 din Pucioasa. Fata mai mare a ieşit învingătoare în această luptă, ajutată fiind şi de prietenul ei, de 25 de ani, care a şi filmat totul. Din această încăierare nu a scăpat nici prietena victimei, care are tot 14 ani. Ambele fete de 14 ani au depus plângere la poliţie.



Incidentul a intrat şi în atenţia ISJ Dâmboviţa, care spune că incidentul a avut loc astăzi. "Comportamentul acela nu e de elevi. Ştiu doar că agresoarea este o fată cu probleme, trăită un an prin România, un an prin Belgia şi era oarecum sub supravegherea organelor de cercetare penală", spune prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.

Fetele se vor alege cu siguranţă cu nota scăzută la purtare, iar Poliţia continuă ancheta.

"Părerea mea este că în regulamentul şcolar nu există o sancţiune potrivită unui astfel de comportament. Scanţiunile ar fi trebuit să fie mult mai dure. Singurul lucru care li se poate întâmpla este scăderea notei la purtare, eventual una drastică. Comportamentul acela nu e de elevi. Ştiu doar că agresoarea este o fată cu probleme, trăită un an prin România, un an prin Belgia şi era oarecum sub supravegherea organelor de cercetare penală", mai spune şeful ISJ.

De asemenea, Poliţia a deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe şi distrugere, deoarece, în timpul altercaţiei, uneia dintre fete i-a fost distrus telefonul mobil.

Poliţiştii din Pucioasa efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere

"La data de 15 mai, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Pucioasa au fost sesizaţi că două adolescente au fost lovite.În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 25 de ani şi o adolescentă de 17 ani le-ar fi agresat fizic.De asemenea, în timpul incidentului, uneia dintre persoanele vătămate i-a fost distrus telefonul mobil. Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa", precizează IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.