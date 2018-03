VIDE O poştăriţă îi ceartă pe asistaţii social care stau în case, cer bani şi nu-şi curăţă nici măcar trotuarele: „Nu pot să vă pun plicurile“

Ioana Cristea este poştăriţă de 16 ani în comuna Conţeşti. Femeia spune că marţi, pe un ger de crăpau pietrele, zeci de asistaţi o agasau cu telefoane, interesându-se de ce întârzie plata ajutoarelor. Văzând că nici măcar nu are cum să se deplaseze pe trotuare din cauza zăpezii, femeia a filmat un mesaj către toţi asistaţii care stăteau la căldură în timp ce ea alerga prin viscol.

„Nu mai sunaţi în disperare! Ajutoarele sociale pentru puturoşi nu sunt. Ieşiţi afară la zăpadă, că nu se poate circula. Vă aduc plicuri de azi dimineaţă şi sunaţi în disperare după ajutorul social. Nu se dă! Vineri, luni. Nu mai sunaţi că m-aţi disperat. Ieşiţi şi faceţi pârtie la porţi, că nu pot să vă pun plicurile”, este reacţia poştăriţei.

Ioana Cristea este şi consilier local PSD, la primul mandat.

Primarul Târgoviştei s-a plâns, recent, într-o conferinţă de presă, că sute de persoane care primesc ajutor social nu muncesc pentru că au documente medicale în care sunt diagnosticate cu depresie şi anxietate.

Edilul spune că la nivelul municipiului sunt 360 de asistaţi social. Dintre aceştia 300 sunt apţi de muncă, însă cei mai mulţi au scutiri medicale în care se precizează că nu pot efectua efort fizic

'"Din analiza pe care am făcut-oa a rezultat o situaţie revoltătoare, în sensul că din cei aproximativ 300 de beneficiari apţi de muncă, 260 au prezentat documente medicale potrivit cărora nu pot depune efort fizic. Astfel, deşi pare greu de crezut, am constatat că o mulţime de beneficiari suferă de tot soiul de tulburări anxioase, depresive, depresive recurente etc, toate acestea incompatibile cu orice efort fizic. Consider intolerabilă o asemenea situaţie, motiv pentru care voi sesiza atât Colegiul Medicilor (din nou), cât şi Casă de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică. Sunt 158 spre exemplu care au scutiri medicale pe luni întregi, 6, 12 luni. La aceştia se adaugă încă aproximativ 100 lună de lună care vin cu scutiri medicale punctuale. Acest lucru lipseşte de orice substanţă obligaţia prevăzută în Legea 416 (muncă în folosul comunităţii, n.r.)'', a precizat Cristian Stan.