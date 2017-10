Ursul care dă târcoale sătenilor din Gura Foii i-a uimit pe vânătorii profesionişti. „Nu există în comportamentul ursului aşa ceva. Este ceva nou“

"Ursul este iar în satul Cătanele, la nr. 118, pe uliţă la Ungureanu. Deja au fost sesizate poliţia şi jandarmii. Va rog staţi în case! Vă rog nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi cât mai mult încercaţi să staţi în curţi. Ursul aseară a mâncat câinele unui vecin din satul Cătanele. Din păcat, autorităţile competenţe nu fac absolut nimic. Doamne fereşte de vreo nenorocire! Va ţin la curent atât cât pot", le-a transmis edilul locuitorilor, pe pagina sa de Facebook.

În urma deciziei asumate de membrii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a fost emisă o hotărâre prin care s-a dispus recoltarea prin împuşcare a ursului care a pus în pericol viaţa oamenilor în mod repetat în comuna Gura Foii.

Animalul sălbatic a mâncat până acum doi câini."Am auzit câinii lătrând, am ieşit afară şi am auzit că s-a bătut cu ursul. Am bătut cu două cratiţe şi a fugit. Câinele a dispărut. L-a lătrat câinele, dar degeaba. Am ieşit şi am auzit că ei deja se băteau", a spus Zoia Vişan.

Se pare că animalul sălbatic a sărit peste gard, întrucât gospodăria este împrejmuită pe toate părţile, iar gardul nu este distrus deloc. După ce a atacat câinele, ursul a plecat cu tot cu patruped înapoi, în pădure.

Pentru că din data de 15 octombrie, ursul i-a îngrozit pe localnicii din Găeşti, Crângurile, Valea Caselor, Hulubeşti şi Gura Foii, la nivelul judeţului Dâmboviţa, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au întrunit în şedinţă extraordinară, în urma căruia s-a decis trimiterea unei solicitări către Ministerul Mediului, de împuşcare a animalului sălbatic.



"Exemplarul a fost permanent monitorizat în baza informaţii pe care le diţinem, pentru a putea fi izgonit şi pentru a preîntâmpina orice situaţii critice, de risc, ce pot interveni, prin punerea în primejdie a vieţii locuitoriloR", a declarat Alexandru Constantin, consilier Prefectura Dâmboviţa.

Vânătorii profesionişti, din cadrul AJVPS Dâmboviţa, spun că au izgonit ursul de două ori până acum în judeţul Argeş, de unde ar fi şi venit. De altfel, se pare că are un comportament ciudat, neîntâlnit până acum.

"Noi ca asociaţie de vânătoare, pe un fond cinegetic, putem face doar acele îndepărtări pe o specie protejată. Trebuie luate aprobări foarte multe pentru a fi relocat şi capturat. Noi am depus tot ce înseamnă documentaţie în acest fel. În plus, acest urs se pare că are un comportament atipic acestei rase, pentru că îi place carnea de câine. Nu îi cunoaştem comportamentul pentru că l-am scos din judeţul Dâmboviţa de două ori până acu. Pentru ce se întoarce la Gura Foii, chiar nu înţelegem. Faptul că atacă un câine, nu există în comportamentul ursului aşa ceva. Este ceva nou", a spus Cristian Stan, director AJVPS Dâmboviţa.