Ursul maratonist a atacat un câine lup şi a fugit, din nou, de vânători

Ursul a intrat într-o gospodărie din Răţoaia şi a fugit cu un câine lup. N-a apucat să îl mănânce pentru că sătenii l-au fugărit cu furcile. Patrupedul a fost rănit grav.

Vânătorii profesionişti, din cadrul AJVPS Dâmboviţa, spun că au izgonit ursul de două ori până acum în judeţul Argeş, de unde ar fi şi venit. De altfel, se pare că are un comportament ciudat, neîntâlnit până acum.

"Noi ca asociaţie de vânătoare, pe un fond cinegetic, putem face doar acele îndepărtări pe o specie protejată. Trebuie luate aprobări foarte multe pentru a fi relocat şi capturat. Noi am depus tot ce înseamnă documentaţie în acest fel. În plus, acest urs se pare că are un comportament atipic acestei rase, pentru că îi place carnea de câine. Nu îi cunoaştem comportamentul pentru că l-am scos din judeţul Dâmboviţa de două ori până acu. Pentru ce se întoarce la Gura Foii, chiar nu înţelegem. Faptul că atacă un câine, nu există în comportamentul ursului aşa ceva. Este ceva nou", a spus Cristian Stan, director AJVPS Dâmboviţa.

În Dâmboviţa, un singur medic, cel de la DSV, ar putea să îl tranchilizeze, dar pentru asta trebuie să se apropie de el la 20 de metri, lucru aproape imposibil de făcut, mai ales noaptea.