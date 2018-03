Top 10 citate motivaţionale culese din lucrările lui Stephen Hawking: „Viaţa ar fi tragică dacă nu ar fi amuzantă“

Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig încă de la vârsta de 21 de ani, neputându-se mişca, şi comunica numai cu ajutorul unui aşa-numit sintetizator de voce.

Stephen Hawking a început să predea la Universitatea Cambridge în 1962. El a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi a fost membru al Academiei de Ştiinţe Americane.

Copiii săi, Lucy, Robert şi Tim, au declarat pentru BBC că sunt profund întristaţi de moartea tatălui lor. „A fost un mare om de ştiinţă şi un om extraordinar, a cărui activitate şi moştenire vor dăinui mulţi ani“.





Fizicianul a afirmat recent că nu crede în existenţa lui Dumnezeu, deoarece există numeroase explicaţii de natură ştiinţifică, mult mai convingătoare, asupra originii Universului, relatează publicaţia Huffington Post. Savantul menţiona, de asemenea, că miracolele religioase „nu sunt compatibile” cu adevărul ştiinţific.



„Înainte de a înţelege ştiinţa, era firesc să credem că Dumnezeu a creat Universul. Acum însă, ştiinţa are capacitatea să ne ofere explicaţii mult mai convingătoare asupra proceselor prin care există viaţa”, a declarat Stephen Hawking, în vârstă de 72 de ani, pentru ziarul spaniol „El Mundo”. Stephen Hawking scria în cartea sa, „A Brief History of Time” („O scurtă istorie a timpului”), publicată în 1988, că „mintea” lui Dumnezeu ar putea fi cunoscută de oamenii de ştiinţă, dacă un set unificat de principii ştiinţifice - cunoscute sub numele de teoria tuturor lucrurilor - ar fi descoperit.