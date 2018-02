Top 10 alimente mai bogate în potasiu decât bananele

Potasiul este un mineral esenţial pentru organism, care ajută la comunicarea între nervi şi muşchi şi ajută la mutarea nutrienţilor în celule.

Prevention.com scrie că bananele reprezintă o sursă sigură de potasiu, însă cantitatea de mineral este mică în comparaţie cu alte alimente. Fiecare banană de mărime medie furnizează 422 mg de minerale sau aproximativ 9% din doza zilnică recomandată de 4.700 mg.

1. Fasole albă

Fasolea albă ar putea fi cea mai bună sursă de potasiu din magazinul alimentar: o singură ceaşcă are 1189 mg. Acesta este un sfert din ceea ce aveţi nevoie în fiecare zi. Aceeaşi servire cu 1 cupă conţine, de asemenea, 20 de proteine ​​enorme şi 13 g de fibre.

2. Cartof dulce

Un cartof dulce copt mediu are 542 mg de potasiu. Aceşti tuberculi sunt, de asemenea, bogaţi în vitamina A. Pe lângă asta sunt şi foarte gustoşi şi recomandaţi copiilor.

3. Cartof alb

Un singur cartof alb copt de mărime medie are 941 mg de potasiu. Lăsaţi cartoful să se răcească înainte de a-l mânca şi veţi obţine şi o doză de amidon rezistent la intestin.

4. Sos de roşii

O cană de suc de roşii asigură 728 mg de potasiu. Căutaţi un soi cu conţinut scăzut de zahăr vândut în ambalaje fără BPA (Bisfenolul A sau BPA este o substanţă chimică folosită pentru întărirea materialelor plastice).

5. Pepene

Din două felii de pepene roşu copt veţi obţine o "porţie" de 641 mg de potasiu. Este, de asemenea, o sursă excelentă de licopen, un pigment de plante natural care a fost asociat cu un risc redus în cazul anumitor forme de cancer.

6. Spanacul îngheţat

Adăugaţi o ceaşcă de spanac îngheţat într-o tigaie cu paste, de exemplu, şi veţi obţine 540 mg de potasiu. Pe deasupra este şi mai ieftin decât multe legume proaspete.

7. Sfecla roşie

O ceaşcă de sfeclă gătită livrează 518 mg de potasiu.

8. Fasole neagră

Fasolea neagră conservată este o sursă ideală de fibre şi proteine, dar este, de asemenea, foarte bogată în potasiu. O porţie de fasole neagră conţine 739 mg de minerale.

9. Conserve de somon

Conservele de somon asigură toate beneficiile pentru sănătatea inimii. Acest peşte este bogat în omega 3. Fiecare conservă conţine şi 487 mg de potasiu.

10. Soia

Boabele de soia integrală sunt una dintre cele mai mari surse de proteine ​​vegetale din lume. O ceaşcă furnizează, de asemenea, 676 mg de potasiu.

"Lipsa de potasiu, ca şi de calciu, poate duce la o excitabilitate în general a corpului, o stare de astenie, de oboseală musculară. De asemenea, poate produce nişte tulburări în contracţia inimii. Consumul de potasiu e indicat a se produce în urma unei analize care numeşte ionogramă sangvină. Ea poate stabili nivelul de vitamine din corp", spune dr. Mihai Abramescu.

Lipsa potasiului din organism mai poate duce la balonare, ameţeală. De asemenea, potasiul ajută la relaxarea vaselor de sânge şi menţine tensiunea arterială sub control. O dietă bogată în alimente care conţin potasiu şi reducerea consumului de sodiu poate reduce riscul de accident vascular cerebral cu 21% şi diminuează şansele unor boli de inimă, potrivit unui studiu publicat în 2011 în Journal of American College of Cardiology.

O dietă bogată în fructe şi legume este esenţială pentru a atinge doza zilnică recomandată de experţi de 4,700 mg. Doza zilnică recomandată de potasiu este de 400mg/zi pentru copii între 0-6 luni, 700mg pentru copii între 7-12 luni, 3.000 mg pentru copii între 1-3 ani, 3.800 pentru copii între 4-8 ani, 4.700 mg între 9-13 ani, 4.500 pentru adolescenţi între 14-18 ani, adulţi şi femei însărcinate şi 5.100 mg pentru femeile aflate în perioada de alăptare.