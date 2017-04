Peştera Ialomiţei, cel mai vizitat obiectiv din Dâmboviţa, este deschisă de 1 Mai

Peştera are o lungime de circa 1.100 de metri, dintre care 450 sunt accesibili şi amenajaţi pentru vizitare. Intrarea peşterii este orientată spre est, iar gura acesteia, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 metri şi o lăţime de 16 metri.

Temperatura în peşteră oscilează între 4 şi 6 grade Celsius. Umiditatea este destul de mare, între 85 şi 100%.