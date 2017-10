O groapă enormă din Antarctica îi îngrijorează pe savanţi: este de mărimea Olandei

Această deschidere se numeşte polynya, iar groapa este cea mai mare observată în Marea Weddell din anii 1970, atunci când a fost de cinci ori mai mare. Descoperirea a fost făcută de cercetătorii de la de la Descoperirea a fost făcută de cercetătorii de la de la Universitatea Princeton din Washington, care cred că deschizătura este rezultatul schimbărilor climatice naturale.

Formarea sa nu este înţeleasă, din cauza faptului că expediţiile în acea zonă sunt extrem de dificile. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă speră că vor obţine mai multe date după ce vor trimite în zonă plutitoarele robotizate, mici obiecte submersibile.

Marea problemă, în prezent, este rolul pe care îl joacă schimbările climatice în apariţia polynyei. Nu era de aşteptat să apară din nou, spun cercetătorii. Poate fi rezultatul schimbărilor climatice provocate de om.

iflscience.com. "Încă nu avem observaţii suficiente. Chiar nu ştim ce se întâmplă", a declarat Catherine Heuzé de la Universitatea din Gothenburg, Suedia, citat de

Topirea gheţarilor antarctici poate provoca creşterea nivelului oceanelor cu trei metri

Marii gheţari din vestul Antarcticii s-ar prăbuşi în cazul în care cei din bazinul Amundsen, mai mici, şi-ar pierde în totalitate stabilitatea ca urmare a încălzirii globale, potrivit unui scenariu care întrevede creşterea nivelului oceanelor cu trei metri în câteva secole, informează agenţia France Presse.

Un studiu efectuat de oamenii de ştiinţă de la Institutul Potsdam de cercetare a impactului climatic, publicat în revista Academiei americane de ştiinţe (Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS), subliniază că gheţarii din bazinul Amundsen îşi pierd deja stabilitatea.

Acest studiu arată pentru prima dată consecinţele inevitabile ale unei astfel de prăbuşiri, au subliniat climatologii autori ai studiului.

Simulări pe calculator au relevat că topirea gheţii în câteva decenii de încălzire globală a oceanelor poate declanşa o mişcare de topire, care poate continua timp de secole, chiar milenii, au spus experţii citaţi de AFP.