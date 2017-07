Mario (11 ani) are nevoie de ajutor pentru o viaţă normală. Suferă de o boală congenitală

Afecţiunea de care suferă se numeşte Hipospadias. Este o boală în care deschiderea uretrei se află pe partea de dedesubt a penisului, nu în vârf, cum ar fi normal. Uretra este tubul prin care este transportată urina de la vezică pentru a fi eliminată din corp. Hipospadias este o boala relativ comună, ce afecteaza circa 1 din 300 de nou-născuţi băieţi.

"Necesită o reconstrucţie totală a uretrei. S-a mai intervenit chirurgical iar acum ar fi nevoie pentru reconstrucţia totală. Am realizat trei operaţii la Bucureşti, la spitalul Budimex. Acum vom merge la Medlife, la un alt specialist. Prima operaţie la 11 luni, apoi la un an şi o lună şi a treia la un an şi opt luni. Are nevoie de ajutor în sensul că nu poate să urineze corect. Jetul este foarte subţire, ca la un ac de seringă. Pericolul ar fi să se blocheze rinichii pentru că poate elimina toată urina.", ne-a spus mama băiatului, Raluca Cristea, educatoare la o grădiniţă din Târgovişte.





De obicei, situaţia este reparată cu ajutorul chirurgiei, fiind astfel refăcut aspectul normal al penisului. În cazul tratării cu succes a bolii, cei mai mulţi băieţi vor avea o viaţă sexuală normală la maturitate.

"Perioada de recuperare post operatorie este de două luni. Va avea şansa la o viaţă normală ca adult dacă această operaţie va decurge normal. Operaţia aceasta ar fi trebuit să se facă la trei ani, dar nu am avut posibilitatea să o facem", a mai spus mama lui Mario

Costul total al operaţiei care ar trebui să se realizeze luni, 10 iulie, se ridică la 16.000 de lei, la care se adaugă 3.000 de lei, costul celor trei zile de spitalizare, precum şi costul tratamentul de după operaţie, care se ridică la 1.500 de lei.

Familia a reuşit să strângă până acum mare parte din sumă, dar ar mai avea nevoie de încă 1.000 de euro.

Cei care pot da o mână de ajutor pot depune o sumă cât de mică în contul deschis la ING.

CONT: RO90INGB0000999905405004

Telefon: 0723.905.992 - Raluca Cristea