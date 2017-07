Liceanul care a pus pe jar două licee în urma unei false alerte cu bombă, acuzat de terorism

Prefectura Dâmboviţa a făcut publice SMS-urile primite de Jandarmeria Dâmbobiţa în această dimineaţă.

SMS 1

"Va asteptam in fata Primarie Targoviste la ora 07.36 AM pentru negocieri. In caz contrar liceele Balasa Doamna si Constantin Carabela vor fi aruncate in aer."

"Din cauza ca negociatorii vostri au fost suspecti ne-am hotarat sa anulam targul. Asteptati-va sa va luati la revedere de la cele doua licee in jurul orelor 11.00."