Leonardo Badea propus de PSD la şefia ASF

Liderul PSD a anunţat la Alexandria că Badea va fi propunerea PSD pentru şefia ASF. El spune despre Badea că ar fi "o persoană eficientă la conducerea Autorităţii", transmite Digi 24.

Leonardo Badea este la al doilea mandat de parlamentar şi este preşedintele Comisiei de Buget a Camerei Deputaţilor. Dacă va accepta propunerea partidului, ar urma să aibă un mandat de aproximativ un an la conducerea ASF.

Deputatul PSD de Dambovita Leonardo Badea a fost numit în ianuarie la preşedinţia Comisiei de buget-finante in locul lui Viorel Stefan, devenit ministru al Finantelor, dar care a ramas membru in comisie.

Badea, 41 de ani, are un doctorat in economie, contabilitate, dar si studii in domeniul securitatii la Institutul diplomatic roman, la Colegiul National de Aparare precum si o diploma la Colegiul National de Informatii, potrivit CV-ului publicat pe site-ul sau.

http://revista22.ro/70262724/asfleonardo-badea-de-la-comisia-de-buget-propunerea-lui-dragnea-n-locul-lui-negrioiu.html

În vârstă de 42 de ani, Leonardo Badea este preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor. El se află la al doilea mandat de parlamentar, în legislatura precedentă fiind membru al Senatului. Anterior, a fost consilier judeţean la Dâmboviţa.

El a absolvit Academia de Ştiinţe Economice în 1997 şi a obţinut în 2005 titlul de doctor în domeniul contabilităţii. Deţine certificate de absolvire de la Colegiul Naţional de Apărare (2007), Colegiul Naţional de Afaceri Interne (2007), Colegiul Naţional de Informaţii (2009), Institutul Diplomatic Român (2011).

A fost, timp de 8 ani, până în 2010, preşedinte al TSD Dâmboviţa, după care a devenit secretar executiv al PSD Dâmboviţa. În perioada 1998 - 2002 a fost membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Valahia, între 2000 şi 2004 a fost consilier judeţean la Dâmboviţa, în perioada 2002 - 2007 a fost secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Valahia, apoi, timp de 4 ani, a fost decan al aceleiaşi facultăţi şi apoi prorector. Badea a primit din partea Arhiepiscopiei Târgovişte "Crucea Valahă".