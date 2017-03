FOTO Pensionarul de 59 de ani care se antrenează mai ceva ca un culturist: face sute de abdomene, flotări, „coreene“ şi dă 1.000 de lovituri la sac

În prezent este asistent instructor la o şcoală de arte marţiale mixte din Târgovişte şi ţinteşte centura neagră în Sei Budokai.

"Până să-mi propună sensei Viorel Staicu să vin la sală nu intrasem niciodată într-o sală de sport. Habar n-aveam ce înseamnă artele marţiale mixte. Mă uitam la telvizor şi mi se părea un sport dur pe care îl practică oameni extraordinari de puternici. În viaţă, însă, poţi să faci orice, numai să ai voinţă. Nu există nu se poate" spune târgovişteanul.

A lucrat 35 de ani în Combinatul de Oţeluri Speciale din Târgovişte şi când s-au făcut restructurări a suferit o depresie cumplită.

“Am lucrat la Combinat zi de zi timp de 35 de ani. 9 ani am fost strungar şi 27 de ani controlor CTC. Când s-a închis Combinatul, aveam credite la bănci, datorii peste datorii. Am făcut o depresie puternică şi m-am dus la doctori. Fiecare doctor mi-a dat un diagnostic şi un tratament. Ajunsesem să iau un pumn de pastile. Îmi crescuse şi tensiunea în perioada aceea. Sensei mi-a zis să vin la sală că scap de pastile” îşi aminteşte Vasile Rusu, actualmente pensionar.

Antrenamente dure la sală

Zis şi făcut. La început a realizat antrenamente cardio şi cu greutăţi. “Mai întâi sensei m-a pus să fac abdomene. Am început cu câteva şi am ajuns 25. A fost ca o verificare. Mi-a propus să vin la sală, unde mai avea elev o persoană vârstică şi aşa am început”, îşi aminteşte Vasile Rusu.

De anul trecut însă a luat antrenamentele mai în serios iar acum a ajuns la un record greu de egalat de mai tinerii lui colegi de la sală: 300 de abdomene, 500 de flotări în mai multe serii, 100 de “coreene” şi 1.000 de lovituri la sac.

“De anul trecut am început să mă antrenez mai serios. Am luat centura portocolie (n.r. al doilea grad) şi am scăpat şi de pastil. De la 17-19 tensiune am ajuns la 12-13 cu 7 şi se menţine aşa de un an de zile”, spune târgovişteanul care se laudă acum cu o stare de sănătate bună.

“Nu fac nici elevii avansaţi câte antrenamente fac eu”

Face în total nouă antrenamente pe săptămână, dintre care două în calitate de asistent instructor, la grupa sa de elevi şi nu se opreşte aici. Vrea să îşi dezvolte rezistenţa cu un program de alergări în aer liber.

“Nu fac nici elevii avansaţi câte antrenamente fac eu. Niciodată nu mi-am imaginat că o să ajung să fac sport şi să merg cu băieţii în stagii de pregătire”, mărturiseşte Vasile Rusu.





Recent a participat la un sparring la un dojo în Bucureşti, unde i-a uimit pe organizatori şi pe ceilalţi participanţi. “M-am bătut cu 20 de oameni. A fost minunat. M-am descurcat bine. Toţi s-au mirat de felul cum mă mişc la vârsta mea şi mi-au spus că sunt deja un mare campion”.

Ce a spus familia despre sportivul pensionar

La fel de uimiţi de performanţele sale au fost familia si cunoscuţii săi. “Şi cele trei fete ale mele, şi soţia, şi vecinii de pe scară m-au certat că m-am apucat de sport la vârsta asta, dar au rămas uimiţi mai ales când au apărut pe Facebook poze cu mine de la sală. Nu le vină să creadă” spune pensionarul târgoviştean pentru care vârsta nu este o limită.