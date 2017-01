Două castinguri organizate la Teatrul Tony Bulandra

Workshop-ul va fi susţinut de Michele Modesto Casarin (actor şi regizor) şi de Manuela Massini (actriţă), ambii membrii fondatori ai companiei de teatru Pantakin din Veneţia. Workshop-ul constituie, de asemenea, baza unui spectacol ce va fi realizat ulterior, cel mai probabil, în luna mai a anului curent.

Candidaţii sunt rugaţi să prezinte un monolog al unui personaj shakespearian, personaj care să aibă legătură cu măştile de commedia dell`arte. Amintim că măştile de commedia dell`arte sunt: Pantalone, Magnifico, Dottore (Doctor), Brighella, Arlecchino, Zanni, Servetta (Servitor), Capitano (Căpitanul), Innamorato (Îndrăgostitul), Innamorata (Îndrăgostita), Strega (Vrăjitoarea).

Pentru înscriere şi preselecţie vă este nevoie de CV şi o fotografie. Candidaţii admişi pentru a se prezenta la casting vor fi anunţaţi în cursul zilei de sâmbătă, 14 ianuarie.

Monologul poate fi jucat în limba română sau engleză.

Este obligatoriu costum de mişcare.

Workshop-ul face parte dintr-un proiect mai mare intitulat Shakespeare in and beyond the Ghetto, proiect desfăşurat de Universitatea Ca`Foscari din Veneţia în colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Documentare în Teatrul şi Opera Europeane, cu Universitatea Queen Mary din Londra, Universitatea Ludwig-Maximilians din Műnchen, Universitatea din Warwick şi Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte.

Detalii despre traineri:

http://www.accademiateatraleveneta.com/docenti/michele-modesto-casarin/

http://www.pantakin.it/it/

Casting pentru PASĂREA DE FOC

Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte anunţă pregătirea unui nou spectacol: PASĂREA DE FOC, bazat pe muzica lui Igor Stravinsky şi pe povestea lui Ivan Tsarevici, „Pasărea de foc şi Kaschei, magicianul cel rău”.

"Va fi o producţie de teatru de umbre, clară şi sugestivă, în culori deschise, regizată de John Lewandowski, în dramaturgia Irinei Niculescu. Păpuşile vor fi gândite şi create tot de către John Lewandowski. Irina Niculescu face parte din generaţia oamenilor de teatru care au pus fundamentele unei noi concepţii asupra păpuşarului profesionist. A obţinut diploma de Master of Fine Arts suma cum laude la Academia de Teatru, Film şi Muzică, Universitatea Charles, Praga. Montează spectacole şi predă arta mânuirii păpuşilor în Europa, SUA, Canada şi Taiwan. John Lewandowski şi-a început cariera ca actor pe Broadway, lucrând în cadrul Festivalului Shakespeare din New York şi al Teatrului de Stat. În perioada 1986 – 1989 a fost unul dintre coordonatorii programului de formare profesională în Teatru de Păpuşi, din cadrul Teatrului Regal Norvegian Riksteatret. Din anul 1990 până în anul 2005 a fost director artistic al Teatrului de Marionete Geneva, Elveţia. În 2006, s-a mutat la Cincinnati unde a ocupat funcţia de director artistic al Madcap Productions", arată Teatrul Tony Bulandra.

Pentru producţia „Pasărea de foc” se organizează casting în ziua de joi, 12 ianuarie 2017, la Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte.

Se caută actori şi actori mânuitori păpuşi-marionete. Doritorii sunt rugaţi să trimită pentru preselecţie CV-ul şi o fotografie pe adresa contact@tonybulandra.ro

Candidaţii selectaţi pentru a participa la casting vor fi anunţaţi prin email în seara zilei de marţi, 10 ianuarie 2017.