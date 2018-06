Dezvoltator imobiliar acuzat că ar fi ridicat un cartier de vile cu muncă la negru. Explicaţia administratorului firmei

La 30 de kilometri de Bucureşti, în Tărtăşeşti, jud Dâmboviţa, o pancartă cu un logo jucăuş te salută ”Bună-dimineaţa!”. În spatele ei, cartierul de vile din Strada Mircea cel Bătrân, amenajat de o firmă din Cluj, Comtelligence, pe care n-o găseşti la Tărtăşeşti, unde n-are punct de lucru, pentru că nici nu-i trebuie după cum aveam să aflăm ceva mai târziu de la administrator.

„Nu m-a interesat niciodată ce face societatea cu organizarea afacerii ei. Însă la un moment dat lucrurile au luat-o razna!”, spune Adrian Stoica, unul dintre cumpărători, care în urmă cu doi ani a semnat un contract cu dezvoltatorul pentru achiziţionarea unei case în respectivul cartier.

Omul a dat în judecată firma, pe care a acuzat-o nu doar de întârzierea lucrărilor, ci şi de ilegalităţi comise pentru „optimizeaza” costurilor. Procesul e pe rol la Judecătoria Cluj.

„O serie întreagă de lucrări ce trebuiau terminate prin iulie – septembrie 2016 nu erau gata nici aproape de finalul anului. Banii daţi, casa vândută nu se mai termina. Deşi în contract era menţionat că era funcţională, la fosă încă se lucra, burlane nu erau, trotuarele nu existau şi multe altele. În contract scria că trebuie să realizăm un proces verbal de certificare sub semnătură a finalizării lucrărilor. Lucrările nu se mai terminau, despre proces verbal nici vorbă, firma nu a făcut niciodată un astfel de act. Am ajuns să ne judecăm şi aici am putut vedea ce se întâmpla în realitate. La instanţă am aflat că dl. Nelu a menţionat că era angajat al societăţii, era de fapt tinichigiu auto. Tot la instanţă a reiesit că un alt domn, pe care l-am cunoscut ca designer al firmei Comtelligence S.R.L. nu avea nicio relatie contractuală cu firma. Dl. Cincora, care realiza efectiv activitatea de management, mi-a spus că de fapt era IT-ist. Numai preoţi n-au lucrat la finisajele mele! Lucra cu cine putea, cum găsea oameni. În cadrul verificărilor făcute am aflat că firma care construise un adevărat cartier avea un singur angajat. Cum naiba să gestionezi corect atâtea operatiuni de făcut?! Designerul a spus că a lucrat fără contract, de restul nici nu mă interesează”, mai spune clientul nemulţumit.

Printre lucrurile care l-au făcut pe cumpărător să creadă că la mijloc ar fi ceva necurat a mai fost şi faptul că firma nu avea declarat niciun punct de lucru la Tărtăşeşti, dar şi faptul că vânzarea terenului aferent casei s-a făcut în etape.



„Am putut remarca însă că, deşi vindea un cartier, deşi erau oameni care lucrau pentru Comtelligence S.R.L. la Tărtăşesti, firma nu avea declarat punct de lucru aici. Nu stiu de ce, pot presupune că nu dorea un control de la ITM sau de la fisc pe aici. Credeţi că s-a terminat aici?! Nu, am intrat într-un balamuc care a culminat cu o scenă de un absurd greu de povestit. Nu înţelegeam de ce terenul curţii a fost spart în două, iniţial mi s-a vândut casa si un teren de 236 mp si, ulterior mi s-a vândut si diferenta de 264 mp. Acum trebuie să îl alipesc. Răspunsul a venit în primele zile ale anului 2018.După ce mi-a luat toţi banii conform antecontractului, dl. Cincora – reprezentantul vânzătoarei terenului – s-a prezentat la notar şi a făcut un circ uluitor, la finalul anului 2017. S-a prezentat să semneze actul final pentru care iniţial convenisem prin antecontract, însă nu a prezentat niciun document necesar redactării. Nu pricepeam nimic, nici eu nici doamna notar. Nu era nimic logic în ceea ce spunea. El insista că vrea să semneze actul, dar nu prezenta documentele necesare redactării actului pe care insista să îl semneze. Nu se lega nimic!

După aceea am priceput că de fapt dl. Cincora dorea ca semnarea să fie făcută în 2018, că prezenţa sa la finalul anului 2017 era pur formală, fără o intenţie serioasă. De la un contabil am aflat că TVA-ul la casa cu teren de 500 mp era de 19%, la casa cu 236 mp era 5%. Restul de bani din TVA s-a băgat la buzunar! După ce a trecut anul si a vândut cu 5% TVA, mi-a vândut şi restul de proprietate şi uite aşa s-a rezolvat treaba!”, mai spune Adrian Stoica.

Ce spune dezvoltatorul imobiliar

De cealaltă parte, administratorul S.C. Comtelligence SRL spune că firma pe care o reprezintă nu a încălcat cu nimic legea.

„Nu am folosit muncă la negru. Este o minciună. Există un proces pe care probabil o să-l piardă domnul respectiv, voi discuta cu avocatul. La momentul respectiv am avut trei angajaţi şi aveam o gămadă de subcontractori. Domnul Nelu este angajat. Era angajat şi la momentul respectiv şi dânsul (nr. cumpărătorul) l-a plătit la negru pentru că nu a dorit să primească factură şi l-a plătit direct. Domnul este cel care mi-a cerut să-i vând terenul în rate, pentru că nu avea banii respectivi. Nu este adevărat nici că locuinţa nu a fost gata la termenul stabilit şi asta stabileşte instanţa. Dânsul a dorit nişte lucrări suplimentare şi nu era sigur ce anume doreşte. M-a pus să-i fac designul. Casa lui a fost făcută ca şi showroom şi a primit zero costuri, zero adaosuri. Toate materialele care i s-au dat, i s-au dat cu zero adaosuri. A primit toate facturile de achiziţie şi dânsul doreşte acum să mă facă de nişte bani. Am încercat să rezolvăm prin mediatori, prin notarul care l-a adus el, însă toate lucrurile au fost făcute la indicaţiile lui, pentru că este jurist.

Cât despre punctul de lucru, nu trebuie să-l declar acolo. Are activitate la sediul din Cluj al societăţii şi este activitate de construcţii oriunde am clienţi”, a declarat, contatat de Adevărul, Cosmin Corneliu Cincora, administratorul S.C. Comtelligence S.R.L.

Avocatul clientului e de altă părere. „Faptul că societate în cauză nu şi-a declarat punct de lucru în locul în care edifica un cartier de vile mi-a pus un prim semn de întrebare asupra seriozităţii acesteia. Atât timp cât persoane gen domnu' Nelu au declarat în faţa instanţei de judecată că lucrau pentru societate la construcţia caselor, este evident că societatea realiza activitate de construcţie, ceea ce necesita declararea unui punct de lucru care să fie inspectat ca atare”, a declarat, pentru Adevărul, Liviu Stancu, avocatul lui Adrian Stoica.