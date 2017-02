Cum s-au îmbolnăvit peste noapte 280 de asistaţi social când au auzit că trebuie să deszăpezească oraşul. Primăria anunţă o anchetă în acest caz

Primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a anunţat că este hotărât să ia măsuri dure împotriva celor care în aceste zile s-au îmbolnăvit subit pentru a nu fi puşi la muncă în folosul comunităţii.

"Am o nemulţumire şi nu mă feresc să o spun. Am solicitat ieri sprijinul persoanelor care beneficiază de ajutor social la nivelul primăriei municipiului Târgovişte. Am constatat că, dacă la ultima zăpadă am reuşit să adunăm undeva la 50 de beneficiari, acum doar 20, restul obţinând adeverinţe mediale", a spus Cristian Stan.

La prima zăpadă serioasă au răspuns apelului Primăriei 50 de beneficiari de ajutor social din 300.

„Mi se pare inadmisibil ca cei din Primăria Târgovişte să lucreze câte 12-16 ore aproape continuu, iar cei care beneficiază de ajutor social să nu poată să vină 3-4 ore şi să cureţe anumite zone. Noi lucrăm cu motoarele turate la maxim şi din păcate alţii stau pur şi simplu şi nu fac nimic”, a transmis edilul de la Târgovişte.

Edilul spune că există familii întregi beneficiare de ajutor social care au adeverinţe medicale şi sunt scutite de la muncă.

Cristian Stan a anunţat că va sesiza Colegiul Medicilor, Direcţia de Sănătate Publică şi Agenţia de Prestaţii Sociale cu privire la această problemă şi va propune sistarea ajutoarelor sociale pentru cei care, deşi sunt buni de muncă, nu se achită de obligaţia de a presta servicii în folosul comunităţii pentru banii primiţi de la stat.

"Noi facem eforturi, având în vedere că acum s-a oprit puţin şi zăpada, să rezolvăm situaţia cât mai repede. Mi se pare absolut inadmisibil ca o familie întreagă să aibă adeverinţă medicală. Nu ştiu cum se eliberează aceste adeverinţe mediale, dar vom face demersuri către Colegiul Mediciilor, Direcţia de Sănătate Publică, instituţiile care au competenţe în acest domeniu, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă", mai spune edilul.