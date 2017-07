Românii care gătesc mâncare bucovineană în clădirea în care au compus Beethoven şi Mozart

Lenuţa şi Lucian Ursaciuc au plecat din ţară la începutul anilor 2000, imediat după ce au terminat liceul, în încercarea de a-şi croi un drum în viaţă. La scurt timp după ce au ajuns în Viena, Lenuţa s-a angajat chelneriţă la un restaurant din capitala Austriei. Deşi le-a fost foarte greu, cei doi suceveni nu s-au dat bătuţi şi au muncit din greu pentru a-şi îndeplini visul: acela de a avea propriul lor local.

„În Viena am plecat cam după terminarea liceului, căutând un trai mai bun. În ţară am lucrat în domeniul gastronomiei şi cred că acesta a fost motivul pentru care nu ne-a fost greu să ne adaptăm. Am întâmpinat dificultăţi cu limba, deoarece noi vorbeam engleză. Germana am învăţat-o la locul de muncă, neavând timp pentru un curs de germană. La început, lucram 10–12 ore pe zi, iar în perioadele mai aglomerate, ajungeam să stau şi câte 14 ore la muncă“, a povestit Lenuţa Ursaciuc.

Suceveanca a lucrat timp de ani întregi pentru acelaşi patron, un austriac ce nu îşi dădea prea mult interesul pentru ca localul său să prospere. Soţii Ursaciuc s-au gândit că restaurantul ar avea un potenţial foarte mare şi l-au cumpărat, în 2011, de la fostul şef al Lenuţei, clădirea unde se află fiind amplasată în centrul Vienei. Este chiar locul în care Ludwig van Beethoven şi Wolfgang Amadeus Mozart ar fi compus diverse partituri la un pahar de vin. Familia Ursaciuc a adus unele îmbunătăţiri imobilului, însă ei nu au putut face mari modificări, deoarece clădirea este una istorică.

„Restaurantul se află chiar în centrul Vienei, într-un loc plin de istorie. Legenda spune că aici ar fi fost locul de întâlnire a artiştilor“, spune Lucian Ursaciuc.

Restaurantul „Zum neuen Blumenstock“, în traducere: „O generaţie nouă“, este un restaurant cu specific vienez, în care cei doi soţi şi-au investit toate resursele, atât cele materiale cât şi cele fizice. Deşi au întâmpinat foarte multe dificultăţi, ei au reuşit să continue, chiar dacă de multe ori au simţit că vor claca.

Soţii Lenuţa şi Lucian Ursaciuc. FOTO Arhivă personală

„Strada pe care se află restaurantul este una dintre cele mai vechi din Viena. Avem la restaurant un preparat tradiţional: un gulaş, o tocăniţă de-a noastră cu cartofi şi carne de vită, în care se pune un ou ochi, o bucată de cârnaţi şi un castravete, acesta fiind practic micul dejun pe care îl aveau înainte căruţaşii austrieci“, a explicat Lenuţa Ursaciuc.

Mâncare cu amintiri

Cu timpul, dorul de casă şi de meleagurile natale i-au făcut pe cei doi soţi să se gândească să deschidă încă un restaurant, în care să fie gătite preparate ca la mama lor acasă. Ei s-au gândit că în acest mod vor putea să le mai aline dorul de casă şi celorlalţi români stabiliţi în Viena. Astfel, a luat naştere Restaurantul Bukowina, amplasat în apropierea primului local al familiei Ursaciuc, ce are ca logo un brad.

„Ideea a pornit în felul următor: ne-am gândit ca prin preparatele gătite să le aducem aminte românilor stabiliţi aici de copilăria la bunici, dar şi să-i impresionăm pe ceilalţi cu bucătăria bucovineană. De câteva luni am deschis alături un alt restaurant cu specific bucovinean , unde produsele şi bucătarii sunt din România, Suceava“, a declarat Lenuţa Ursaciuc.

Restaurantul Bukowina. FOTO Arhivă personală

Prin multă muncă şi dăruire, soţii Ursaciuc au reuşit să-i impresioneze atât pe localnici, cât şi pe turiştii ce vizitează Viena, cu mâncărurile specifice din Bucovina. Ei s-au transformat, practic, în ambasadori ai României şi promovează cu cinste tradiţiile bucovinene.

„Suntem bucuroşi că putem arăta cultura noastră şi prin bucătăria bunicii. Este încă mult de muncă, deoarece în centrul Vienei vin oameni de pe mai toate continentele. Este o reuşită să aduci pe piaţă, în ziua de astăzi, sărmăluţele cu mămăliguţă şi să primeşti complimente“, a mai menţionat Lucian Ursaciuc.

Ce se mănâncă la „Bukowina“

Meniul Restaurantului Bukowina este împărţit în două: bucătăria bunicii, care este bucătăria de bază, cu tochitură bucovineană şi sărmăluţe, şi bucătăria internaţională, cu cordon bleu şi pere cu brânză afumată. Din meniu nu lipseşte nici ţuica de prune, care deseori le dă mari bătăi de cap austriecilor.

„Aducem produsele de la noi, din Bucovina, din zona Rădăuţi, de la o distanţă de peste 1.000 de kilometri. Avem o reţea de livrare frigorifică a brânzeturilor şi mezelurilor, pentru că fără brânza şi smântâna de la noi din ţară nu am reuşi să facem faimoşii papanaşi moldoveneşti şi plăcintele poale-n brâu“, explică Lucian Ursaciuc.

Trebuie menţionat că la Restaurantul Bukowina sunt angajate ca bucătărese două femei din Suceava. Pe lângă cele două, alături de soţii Ursaciuc, mai sunt alţi opt angajaţi români, care lucrează la cele două restaurante din centrul Vienei.

„Să vin în Austria şi să lucrez într-un alt restaurant ar fi fost foarte greu pentru mine. Aici, reţetele sunt ca la mama acasă, ca la bunici, pe care le ştiu de mică. La mare căutare sunt sarmalele şi papanaşii, despre care mai mulţi clienţi români au ţinut să ne precizeze că le-au adus aminte de copilărie“, a spus Marina, una dintre bucătăresele din Bucovina, care lucrează pentru soţii Ursaciuc. Soţii Ursaciuc sunt căsătoriţi de patru ani şi au doi copii: un băiat în vârstă de 4 ani şi o fetiţă de doar 6 luni. Fiul sucevenilor este înscris la grădiniţă în Viena, dar vacanţa de vară o petrece în România, la bunici.

Lenuţa şi Lucian vin şi ei în ţară cam de două ori pe an, pentru a-şi revedea părinţii, rudele şi prietenii. Totuşi, chiar dacă le este dor de România, ei nu cred că se vor mai întoarce definitiv în ţară.

