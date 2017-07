Poliţist înjunghiat mortal de un individ ce circula cu trenul fără să plătească bilet

Un grav incident s-a petrecut în această seară în Gara Burdujeni din municipiul Suceava. Un poliţist de la Transporturi Feroviare a fost atacat cu un cuţit, în gara suceveană.

Poliţistul Sorin Vezeteu a fost înjunghiat în zona gâtului, a căzut la pământ si a fost apoi înţepat de mai multe ori, până când atacatorul a fost imobilizat. Din nefericire, poliţistul nu a mai putut fi salvat.

Medicii deplasaţi la faţa locului au fost nevoiţi să constate decesul. Sorin Vezeteu avea 38 de ani, tatăl a doi copii minori.

Suspectul, Ioan Beşa, de 23 de ani, din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost reţinut si este acum audiat de poliţişti. Se pare că acesta l-ar fi atacat pe poliţist după ce ar fi fost amendat de omul legii pentru că circula fără bilet.

Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs tragicul eveniment.

Moartea poliţistului Sorin Vezeteu a stârnit un val de nemulţumiri pe site-urile de socializare faţă de riscurile la care sunt supuşi poliţiştii.

Sorin Vezeteu, poliţistul omorât. FOTO Poliţia Română

„Cam asta e diferenţa între poliţişti şi restul clasei bugetare...Poliţiştii îşi riscă şi pierd vieţile în timpul serviciului, dar sunt ultimii apreciaţi când vine vorba de drepturi şi remuneraţie...foarte trist. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a scris Dani Bretan.

Criminalul poliţistului Sorin Vezeteu. FOTO www.monitorulsv.ro

„Nu mă caracterizează să îmi expun părerile în mod public însă sunt de-a dreptul oripilată de ceea ce se întâmplă. Nu am cuvinte! Se pare că legea junglei învinge normalitatea şi lucrurile umane. Trebuie protecţie supremă celor care ne protejează! Când ştiu câţi oameni frecventează zona gării şi la ce pericol sunt expuşi. Chiar ieri am păşit pe acolo. Sunt terifiată. Nu mă pot gândi decât la suferinţa familiei şi la nedreptate. Oamenii care au probleme psihice ar trebui internaţi şi ţinuţi sub supraveghere, dar din păcate ei dăinuie şi ucid suflete nevinovate”, şi-a exprimat părerea şi Alexandra Ioana.

