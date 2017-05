O româncă suferă de o formă de cancer extrem de rară, întâlnită o dată la 10 milioane de persoane

Anca Falconer provine din oraşul sucevean Gura Humorului, însă locuieşte de ceva timp în Haverfordwest – Ţara Galilor. Suceveanca a avut o viaţă normală până când a dat naştere fiicei sale.

Deşi naşterea unui copil reprezintă cel mai fericit moment din viaţa unei mame, pentru Anca Falconer bucuria de a da naştere unei fetiţe a fost umbrită de aflarea unei veşti tragice.

La doar câteva zile de la naştere, femeia a aflat că suferă de o formă de cancer întâlnită o dată la 10 milioane de persoane. Din acel moment, viaţa sa s-a transformat într-o luptă cu boala. Doctorii nu i-au oferit prea multe şanse Ancăi, însă ea s-a încăpăţânat să lupte şi nu s-a lăsat bătută nici măcar o clipă.

Anca Falconer a fost suspusă unei intervenţii chirurgicale destul de complicate, iar după o lungă perioadă de recuperare, medicii i-au dat vestea cea bună, respectiv că tumora a fost îndepărtată. Doctorii au atras atenţia însă că într-o perioadă de doi ani de zile există posibilitatea destul de mare ca să reapară cancerul.

Din nefericire, doi ani mai târziu, suceveanca a fost diagnosticată cu cancer la ficat secundar, existând riscul de a se extinde la plămâni. Pentru Anca au reînceput şedinţele de chimioterapie, suceveanca luptând cu toate greutăţile bolii timp de patru ani de zile.

Ea are nevoie de 30.000 de lire sterline pentru un tratament ce poate inversa creşterea tumorilor inoperabile din ficat.

„Am fost diagnosticată cu o formă foarte rară de cancer şi doctorii au presupus că nu voi trăi mai mult de şase luni, însă au trecut patru ani de zile şi creştrea tumorii este încă stabilă. Am însă nevoie de un tratament (SIRT) care poate fi făcut la un spital de specialitate din Londra. Sistemul de sănătate nu poate acoperi costul sau nu îşi asumă riscul. Tratamentul trebuie să îl încep cât mai curând posibil întrucât starea mea de sănătate se deterioreaza rapid.

Astefel, a început campania pe JustGiving, un site pentru donaţii. A fost iniţiată de soţul meu. Am distribuit acest link pe Facebook şi LinkedIn. Mai multe persoane au aflat în acest fel că am nevoie să strâng 30.000 de lire sterline şi s-au oferit să ajute prin a organiza diverse evenimente. Şcoala unde învaţă fiica mea a deschis o pagină pe Facebook (Anca and Mary's fundraising page) şi vor avea pyjamas day, ocazie cu care copiii vin în pijamale la şcoală in loc de uniformă şi plătesc o liră <<amendă>>. Se fac donaţii de torturi care apoi se vând la felie. De asemenea se organizează un funday cu grătare/mâncare, face painting, circ, jocuri pentru copii, tombole etc.”, a explicat Anca Falconer pentru ziarul „Adevărul”.

Cei care doresc să o ajute pot să doneze bani prin intermediul contului bancar, deschis de către mama acesteia, Dimitriu Adriana Daniela.

Contul este: RO 37 BTRL 03401201102394XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA GURA HUMORULUI.

