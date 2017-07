Mesajul dur al colegilor poliţistului ucis la Suceava cu zeci de lovituri de cuţit: „Câţi mai trebuie să murim, doamna Ministru?“

Ioan Beşa, criminalul poliţistului Sorin Vezeteu, omorât aseară în Gara Burdujeni din municipiul Suceava, a declarat ulterior în faţa procurorilor că nu regretă fapta comisă, susţinând că este nevinovat şi are dreptate.

Teribila crimă a fost comisă în seara zilei de joi, 20 iulie, în Gara Burdujeni din municipiul Suceava. Un poliţist de la Transporturi Feroviare a fost atacat din senin, cu un cuţit, de către un individ care vagabonda în zona gării de mai mult timp. S-a dovedit ulterior că nu avea o problemă cu agentul Sorin Vezeteu, ci cu uniforma de poliţist, pe care a declarat că o urăşte.

Agentul şef Sorin Vezeteu a fost înjunghiat în zona gâtului, a căzut la pământ si a fost apoi înjunghiat de mai multe ori, până când atacatorul a fost imobilizat. Din nefericire, poliţistul nu a mai putut fi salvat. Medicii deplasaţi la faţa locului au fost nevoiţi să constate decesul. Sorin Vezeteu avea 38 de ani, tatăl a doi copii minori.

Suspectul, Ioan Beşa, de 23 de ani, din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost reţinut şi introdus în Arestul IPJ Suceava. Se pare că acesta l-ar fi atacat pe agentul şef Sorin Vezeteu fără un motiv anume, spunând la scurt timp de la comiterea crimei că voia să omoare un poliţist. Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs tragicul eveniment.



Criminalul Ioan Beşa a spus ulterior că nu regretă că l-a ucis pe poliţist FOTO Dănuţ Zuzeac

Criminalistul sucevean Bogdan Bănică a postat pe Facebook un mesaj prin care explică cum a trăit momentul în care l-a văzut pe colegul său mort. Acesta îi consideră pe superiorii săi vinovaţi de moarte poliţistului.

„Ştiam doar că a fost înjunghiat. Am fost trimişi la faţa locului, iar când am intrat în gară ne-am intersectat cu colegii de la SMURD ce se retrăgeau, tăcuţi şi întunecaţi la chip. Nu pot să vă descriu în cuvinte ce am simţit când am văzut pe peron cearşaful alb cu care era acoperit trupul colegului meu, Sorin Vezeteu, ştiu doar că mi s-au înmuiat genunchii...

Am văzut sute de morţi, prin natura serviciului, dar toţi aveau privirea aia rece. Sorin nu. Parcă se uita la mine cu aceeaşi căldură, la mine, la noi, care însă nu mai puteam face nimic. Mi-au dat lacrimile şi am încercat să ascund asta de camerele şi flashurile presei. Colegului meu criminalist, la fel. Şi celuilalt. Urmam procedura de cercetare la faţa locului toţi, cu ochii în lacrimi.

Nu a trecut o lună de când <<urlam>> public: NE MOR COLEGII ÎN STRADĂ!! I-a păsat cuiva? NU...au decis să fiu cercetat pentru asta.

Colegul meu, iertate fie-i păcatele, lucra SINGUR, cu bună – ştiinţa şefilor, pe care personal îi consider direct răspunzători, VINOVAŢI de moartea lui Sorin...încă nu-mi vine să cred că nu mai e...

Câţi mai trebuie să murim, Doamna Ministru? Pe câţi dintre noi mai trebuie să avansaţi subinspector post – mortem, Doamna Ministru? Câte soţii şi copilaşi mai trebuie să plângă, <<consolaţi>> de mesajele fade ale MAI, în timp ce îşi înmormântează eroii?

Ştii cum îl mângâia soţia lui, ţipând disperată şi neajutorată către noi?... <<Faceţi ceva, nu-l lăsaţi să moară!!! >>...el era dus deja, săracul, zăcea pe caldarâm, cu gâtul tăiat, într-o baltă de sânge...cu privirea spre cer...

:( Dumnezeu să te ierte, dragă Sorin, EROULE, pe tine şi pe cei care se fac vinovaţi de plecarea ta...AI NOŞTRI te-au omorât, nu boschetarul ăla nenorocit... R.I.P....”, este mesajul transmis pe Facebook de Bogdan Bănică, colegul poliţistului mort.

Revolta lui Godină

Moartea unui poliţist din judeţul Suceava, în timpul serviciului pentru că ar fi amendat pe cineva care nu ar fi avut bilet de tren l-a determinat pe Marian Godină să posteze vineri dimineaţa, 21 iulie, pe Facebook, o imagine (mai jos) cu mai mulţi poliţişti români care şi-au pierdut viaţa în timpul serviciului.

