Deznodământ la trei ani de la violarea şi uciderea unei bătrâne: agresorul avea pe atunci 15 ani

La sfârşitul lunii mai 2014, poliţiştii judiciarişti au reuşit să-i prindă doi tineri consideraţi principalii suspecţi în cazul unei crime comise în oraşul sucevean Milişăuţi, victimă fiind Garafina Moţoc, o bătrână în vârstă de 70 de ani, din localitate. Anchetatorii au stabilit faptul că în după-amiaza zilei de 17 mai 2014 Mădălin Vasile Paşcu, de 21 de ani, din satul Caşva, comuna Gurghiu, judeţul Mureş şi Vasile Vlăduţ Puşcaşu, de 15 ani, din comuna Arbore, ar fi pătruns în locuinţa victimei cu intenţia de a-i fura banii, ocazie cu care tânărul din Mureş ar fi strâns-o de gât pe femeie, în timp ce o viola, lucru ce a condus la decesul acesteia. Cei doi au furat din casa bătrânei suma de 600 de lei.

În baza probelor administrate de anchetatori, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Mădălin Vasile Paşcu sub aspectul comiterii infracţiunii de omor. Mureşeanul a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, astfel că judecătorii au admis propunerea procurorilor suceveni şi au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului Mădălin Vasile Paşcu pentru comiterea infracţiunii de omor.

Mădălin Vasile Paşcu, individul în cârca căruia a încercat să pună crima minorul de 15 ani FOTO Dănuţ Zuzeac

În momentul în care era dus la Palatul de Justiţie, în faţa magistraţilor suceveni, acesta a susţinut că nu el este autorul crimei. Chiar dacă susţinea că nu el ar fi omorât-o pe bătrână, Paşcu a fost introdus în arestul IPJ Suceava. Faţă de minorul Vasile Vlăduţ Puşcacu anchetatorii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii complicităţii la infracţiunea de omor.

Amintim că la data de 22 mai 2014 o femeie de 70 de ani, din Milişăuţi, a fost găsită moartă în propria ei casă. Garafina Moţoc locuia singură însă săptămânal era vizitată de un nepot din municipiul Suceava. Bătrâna suferea de mai multe boli şi mergea foarte greu. Nepotul femeii a găsit-o pe aceasta fără suflare în casă şi dezbrăcată de la brâu în jos. Corpul bătrânei era deja în putrefacţie, semn că era moartă de câteva zile.

Vecinii ei au spus că nu au mai văzut-o pe femeie de aproape o săptămână. Mai mulţi ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi un procuror criminalist au ajuns la faţa locului, deoarece pe trupul Garafinei Moţoc erau mai multe urme de violenţă. Corpul acesteia a fost ridicat şi dus la Serviciul de Medicină Legală, medicii stabilind în urma necropsiei preliminare că bătrâna a decedat prin asfixiere mecanică prin strangulare.

În acest caz au existat încă de la început suspiciuni de viol, însă acest fapt nu a putut fi confirmat sau infirmat de rezultatele preliminare ale necropsiei. La început cei doi se acuzau reciproc de violul bătrânei. Dacă minorul de 15 ani a spus că după ce a luat cei 600 de lei a ieşit afară şi l-a aşteptat pe Mădălin Vasile Paşcu, pe care l-a văzut că o violează pe femeie, mureşeanul a precizat că Vasile Vlăduţ Puşcaşu este cel care a abuzat sexual de bătrâna în vârstă de 70 de ani, deoarece el nu intrat în casa acesteia.

„L-am văzut pe Paşcu cum a început să o lovească pe bătrână cu palmele şi mai apoi cu un leaţ în zona feţei şi a corpului, strigându-i <<curvo, dă-mi banii!>>, am cotrobăit prin cele două camere, n-am găsit nimic şi am revenit în hol. Aici, Paşcu era peste bătrână, am observat că era culcată la pământ, pe spate, fusta îi era ridicată, iar în acel moment Paşcu se încheia la nasturii de la pantaloni. După aceasta Paşcu a început să o electrocuteze pe bătrână în zona abdomenului, direct pe piele, strigând să-i dea banii. Paşcu mi-a dat 200 de lei, mi-a spus că a luat 600 de lei”, a declarat Vlăduţ Puşcaşu în faţa procurorilor suceveni, imediat după comiterea crimei.

La mijlocul lunii august 2014, Mădălin Vasile Paşcu a fost din nou reţinut de poliţiştii suceveni. În urma unor percheziţii făcute de oamenii legii s-a stabilit că acesta, împreună cu Vlăduţ Puşcaşu, de 15 ani, din comuna Arbore, au dat două spargeri la două magazine. Cei doi au fost atunci reţinuţi, însă judecătorii i-au lăsat în libertate considerând că nu prezintă un pericol pentru societate.

Adolescentul de 15 ani şi-a tot schimbat declaraţiile pe parcursul urmăririi penale

Vasile Mădălin Pascu a petrecut în Arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava două luni de zile pentru crima pe care a susţinut că nu a comis-o. Mandatul său de arestare preventivă a fost prelungit în două rânduri, el fiind eliberat la data de 6 august 2014, după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, deoarece probele avute împotriva sa nu era foarte concludente.

Paşcu a fost testat de două ori cu detectorul de minciuni. La primul test, răspunsurile date de el nu au relevante, în timp ce la cel de-al doilea test a ieşit că a fost sincer. Celălalt suspect din dosar, Vlăduţ Puşcaşu nu a putut fi supus testului poligraf, din cauza vârstei de 15 ani.

Procurorii au cerut să fie recoltate probe biologice de la cei doi suspecţi în cazul omorârii bătrânei de 70 de ani, pentru stabilirea ADN-ului. Rezultatele acestor probe au arătat faptul că Paşcu, principalul suspect din dosar, nu a călcat în casa Garafinei Moţoc. Pentru a fi siguri că individul din Mureş nu a avut nici o implicare în omorârea bătrâne din Milişăuţi, oamenii legii au cerut ca testele ADN să fie repetate, însă rezultatul a fost acelaşi. Anchetatorii suceveni au rămas cu un singur suspect şi anume cu Vlăduţ Puşcaşu, care între timp a devenit major.

Pe parcursul urmăririi penale, adolescentul şi-a schimbat declaraţiile şi a explicat că el ar fi comis oribila crimă de unul singur. Totuşi, anchetatorii nu au pus mare preţ pe cele spuse de Puşcaşu, considerând că încearcă să acopere pe cineva, punând încă de la început totul în cârca lui Vasile Mădălin Paşcu.

Vineri (20 ianuarie), Vlăduţ Puşcaşu a fost testat cu aparatul poligraf, picând testul. Acesta a recunoscut în faţa anchetatorilor că el a fost cel care a omorât-o pe bătrâna de 70 de ani şi că a fost singur în locuinţa acesteia. Tânărul a mai spus că nu a vrut să o omoare pe femeie, ci doar să întreţină relaţii sexuale cu ea. Deşi a recunoscut crima, Puşcaşu va fi cercetat în stare libertate, fără a fi luată asupra lui vreo măsură preventivă.

