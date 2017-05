S-au reapucat de şcoală la 30 de ani de când au abandonat-o. Poveştile elevilor trecuţi de prima tinereţe: „Am fost complexat că am renunţat să învăţ“

Cursurile cu frecvenţă redusă desfăşurate la liceul din Slobozia au loc în fiecare lună, preţ de o săptămână. Reprezentanţii şcolii susţin că în momentul de faţă funcţionează cu două clase, a 10 –a şi a 12-a, iar solicitările pentru înfiinţarea de noi clase sunt destul de multe.

„Ne bucurăm că avem şansa de a-i ajuta pe oamenii care doresc să reia cursurile, după ce le-au întrerupt. Solicitările în acest sens sunt destul de multe”, recunoaşte Mihaela Ionescu, directorul Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Slobozia.

Unitatea de învăţământ este singura din tot judeţul Ialomiţa care a implementat un astfel de program educativ, deşi rata abandonului şcolar este destul de ridicată. Datele statistice pe care le-au făcut oficialii din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa arătau faptul că, la fiecare final de an şcolar, din clase dispar aproximativ 1.000 de elevi.

Veteranul din clasa a X-a

Clasa a X-a inclusă în programul de studii liceale cu frecvenţă redusă este situată la etajul 1 al liceului slobozean. În interior, aproximativ 30 de elevi trecuţi de vârsta de 30 de ani se pregătesc să susţină teza la matematică. În prima bancă de la geam stă Vasile Mihalea (53 de ani), cel mai în vârstă elev din clasă. Bărbatul a renunţat la şcoală la vârsta de 16 ani, precizând că teribilismul l-a împins către abandon. „Am făcut-o din teribilism. Am zis că e mai uşor să munceşti, decât să înveţi”, spune bărbatul.

Chiar dacă până la anii săi s-a descurcat, elevul trecut de prima tinereţe recunoaşte că a primit multe piedici din cauza lipsei studiilor. Iar acum este mai convins ca niciodată că vrea să le finalizeze. „Am fost mereu complexat de faptul că nu am şcoala terminată şi că nu am diplomă. Am tot încercat să mă angajez, dar am avut probleme din cauză că nu am terminat 12 clase”, explică bărbatul.





Vasile Mihalea (53) şi Dumitra Stancu (42 de ani) sunt elevii veterani ai clasei a X-a

Acomodarea cu noii colegi, atmosfera din clasă şi profesorii a fost încărcată de emoţii pentru adultul, devenit elev. Vasile Mihalea povesteşte ca considerat chiar că va fi discriminat de ceilalţi colegi. „Eu sunt cel mai mare din clasă şi am crezut că nu mă voi integra în colectiv, că se vor uita ciudat la mine. Dar ne înţelegem bine”, spune bărbatul.

„Vreau să am o diplomă”

La câteva bănci distanţă, în aceeaşi clasă, Dumitra Stancu, în vârstă de 42 de ani, a revenit la şcoală după o lungă absenţă. Femeia povesteşte că sărăcia şi greutăţile pe care le-a avut acasă în timpul adolescenţei au determinat-o să-şi întrerupă studiile.

„Aveam fraţi mai mici de care trebuia să avem grijă. Eu nu locuiesc la Slobozia. Era nevoie de bani pentru navetă. Neavând condiţii am decis să renunţ la şcoală. Nu mi-a părut deloc bine, tocmai de aceea am revenit să învăţ”, spune femeia, emoţionată.

După ce va absolvi, Dumitra este convinsă că-şi va găsi mai uşor un loc de muncă. „Nimeni nu te primeşte la serviciu fără diplomă. Tocmai de aceea am decis să revin la şcoală”, adaugă eleva de 42 de ani. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Slobozia este singura unitate de învăţământ din judeţul Ialomiţa care a implementat un program dedicat persoanelor care au abandonat şcoala.