Vicepremierul Paul Stănescu a sărit în ajutorul lui Liviu Dragnea: „O să citez un clasic în viaţă: Victor Ponta minte cum respiră“

Paul Stănescu, vicepremierul care a preluat atribuţiile de la Sevil Shhaideh, care este şi preşedinte al PSD Olt, a susţinut astăzi, la Slatina, prima conferinţă de presă în noua calitate, vorbind despre mai multe decizii ce vor fi adoptate în perioada următoare.

O primă veste a fost pentru primarii care au înaintat spre finanţare, în baza Programului de Dezvoltare Locală, ministerului condus de Stănescu, proiecte de infrastructură. Termenul până la care era necesară obţinerea tuturor avizelor pentru a se putea derula investiţiile, de30 octombrie 2017, va fi prelungit cu încă o lună, a spus Stănescu, vorbind chiar de eventualitatea ca şi acest din urmă termen să poată fi prelungit, dacă în continuare vor fi primari care nu reuşesc să se încadreze.

Legat de ceea ce se întâmplă în primăriile din ţară, unde administraţiile, în urma măririlor de salarii, au rămas fără bani în buget, vicepremierul Paul Stănescu a vorbit şi despre un nou proiect, anume un cod al finanţelor publice locale, care ar avea ca efect o autonomie locală reală. Conform prevederilor viitorului cod, primarii vor şti din start de câţi bani dispun, nefiind nevoiţi să aştepte rectificări. „Cred că de la anu’, odată cu Codul finanţelor publice locale, să rezolvăm această problemă pentru totdeauna, pentru că de fiecare dată ne-am lovit, am stat cu mâna-ntinsă, în sensul că n-am ştiut niciodată exact care e bugetul (unităţii administrative teritoriale – n.r.)“, a spus Stănescu.

Proiectul este avansat şi în ceea ce priveşte Codul administrativ, anunţat încă din vară tot de vicepreşedintele Paul Stănescu. „Peste o săptămână şi ceva, adică nu în şedinţa de săptămâna aceasta, în cealaltă, vom intra cu proiectul în Guvern şi-l vom trimite în parlament“, a spus Stănescu. Amănunte a evitat să ofere din cuprinsul celor două proiecte, menţionând, în schimb, că şi-ar dori ca acestea să parcurgă rapid întregul circuit legislativ iar la începutul anului viitor să poată intra în vigoare.

Deciziile privind transportul public, de la ARR, la CJ

Un alt proiect la care se lucrează este o lege a transportului public local. Guvernul vrea să le dea mai multă autoritate consiliilor judeţene, cărora să le transfere din atribuţiile ce revin astăzi Autorităţii Rutiere Române (ARR). E vorba de verificări, atribuiri de licenţe, dar va intra în discuţie şi încasarea anumitor taxe la bugetul judeţean pentru toate avizele eliberate transportatorilor. „Eu cred că chestiunea asta trebuie s-o decisă consiliul judeţean, nu ARR-ul care dă totul felul de licenţe, tot felul de alte lucruri. Am înţeles că în privinţa acestui proiect nu este încă un aviz din partea Ministerului Transporturilor, dar odată cu venirea la Ministerul Transporturilor a ministrului Felix Stroe sper să lămurim şi aceste lucruri“, a spus Stănescu.

Alegerea primarilor în două tururi de scrutin: „Nu cred că e prioritar să discutăm acum“

Vicepremierul s-a referit şi la recentele declaraţii ale liderului ALDE pe subiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin. „E decizia Coaliţiei, nu e decizia unei persoane. Sigur că lucrurile astea le poţi discuta, e o întreagă discuţie pe această temă, dar decizia va fi politică, nu va decide cineva anume, dar, de fiecare dată, cu colegii de la ALDE ne-am înţeles bine (…) Cred că nu e prioritar să discutăm acum, prioritar este programul economic, nu alegerile din 2020“, a declarat Stănescu.

Întrebat care consideră că este candidatul cel mai potrivit care să lupte împotriva lui Klaus Iohannis la alegerile din 2019, vicepremierul Paul Stănescu l-a numit pe Liviu Dragnea, subliniind că este o părere personală.

Stănescu a dat detalii şi despre mult-discutata implicare în treburile Guvernului a fostului ministru al Finanţelor din guvernul Ponta, Darius Vâlcov, trimis în judecată în trei dosare penale pentru fapte de corupţie. Întrebat dacă s-a întâlnit cu Darius Vâlcov, despre care se ştie că ar ocupa o funcţie de consilier la grupul parlamentar PSD, Stănescu a declarat: „Darius Vâlcov este consilier la Guvern, m-am întâlnit de foarte multe ori cu el (n.r. - răspunsul a creat în primă fază uimire în sală, după care s-a auzit un «La Guvern?!»). Nu l-am întrebat unde e, dar cred că este acolo, pentru că mă întâlnesc cu el la Guvern şi nu pot să nu spun lucrul ăsta“, a spus Stănescu.

Comentarii au venit şi pe tema declaraţiilor fostului preşedinte al PSD, Victor Ponta, cu privire la implicarea lui Liviu Dragnea în anumite acţiuni alături de fostul adjunct al şefului SRI şi de fostul prim-procuror Codruţa Kovesi. „Chiar regret ce face Victor Ponta astăzi şi ştim bine ce efort am făcut, noi, la Olt, în 2014. Chiar am crezut că Victor Ponta – chiar am crezut, poate am fost naiv – poate să facă politică cu multă maturitate. Din păcate m-am înşelat şi o să citez un clasic în viaţă: Victor Ponta minte cum respiră. Îmi pare rău că sunt de acord cu acest clasic în viaţă“, a mai spus Stănescu.