Un băiat de 12 ani a dispărut, din nou, de la domiciliu. Ce îl determină să plece de acasă

Băiatul are doar 12 ani, însă a trăit experienţe grele. Nu mai are părinţi şi a fost îngrijit, o vreme, de bunica octogenară, până când femeia nu l-a mai putut ţine în frâu. „Este de relativ puţin timp la noi în sistem. L-a îngrijit bunica, prin sudul judeţului, Bucinişu, cred, pleca şi de acolo. Acum se află la un asistent maternal bun de-al nostru, o familie foarte implicată, ne-au anunţat imediat. Din păcate, nu este singurul care pleacă, din fericire nu sunt, totuşi, foarte mulţi. Ştiu despre cine este vorba, copilul nu reuşeşte să se adapteze, fuge de şcoală, este într-o clasă mai mică decât vârsta pe care o are şi spune tot timpul că vrea să plece la muncă, pentru că-i plac foarte mult animalele. S-a lucrat cu el, o vom face în continuare, însă e dificil, se întâmplă şi cu alţi copii“, a declarat directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Rădiţa Piroşca. De fiecare dată când pleacă, spune că pleacă la prieteni, a mai precizat directorul DGASPC Olt.

Dispariţia minorului a fost anunţată prin 112 de cei care îl au în grijă, în Osica de Jos, judeţul Olt, luni, 15 mai. „Din primele cercetări, s-a stabilit că minorul a mai părăsit domiciliul anterior, fiind găsit în comunele învecinate.

Semnalmente: înălţime 1,35 metri, greutate 40- 45 kg., constituţie atletică, păr negru, tuns scurt, ochi căprui, faţa ovală, ten măsliniu, iar ca semn particular prezintă o cicatrice pe obrazul drept.

La data plecării de la domiciliu, minorul era îmbrăcat cu pantaloni de culoare neagră, tricou de culoare roşie, bluză de trening culoare neagră şi este încălţat cu papuci din plastic de culoare albastră.“, a anunţat poliţia, prin intermediul unui comunicat de presă, precuzând că cei care pot da informaţii despre minor sunt rugaţi să apeleze 112.