Primăriile din Olt au nevoie de aproape 9 milioane lei să poată plăti salariile. Preşedintele CJ Olt: „Cerem Guvernului bani“

După creşterile de salarii din vară, primarii se văd din nou cu mâna întinsă la guvernanţi, banii terminându-se între timp. De aproape 9 milioane lei este nevoie în judeţ, astfel încât anumite primării să încheie anul acoperind salariile angajaţilor. Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, nu a vrut să spună câte primării sunt în această situaţie, menţionând, în schimb, că s-a solicitat sprijin la Guvern.

„Împreună cu Trezoreria judeţului Olt suntem în evaluare, facem o anumită situaţie, am demarat şi o hotărâre de guvern, cerem Guverului bani pentru primăriile care nu au fonduri să încheie anul. (...) CJ Olt are alocată în fondul de rezervă o anumită sumă de bani să intervină, probabil într-o şedinţă extraordinară, în momentul în care vedem exact ceea ce se întâmplă cu aceste primării. CJ Olt, din fondurl de rezervă, de-a lungul acestui an bugetar, din economii, a rezervat o sumă pentru a putea interveni la finalul anului, la localităţile care nu reuşesc să-şi ia salariile, şi pentru a asigura partea de co-finanţare în aşa fel încât localităţile să nu piardă proiectele din lipsa banilor pentru co-finanţare. Cu siguranţă vom interveni, dar în acest moment suntem în evaluare exactă şi aşteptăm să vedem clar care va fi şi la ce nivel intervenţia Guvernului“, a spus Oprescu, declarând că suma solicitată Guvernului pentru plata salariilor în primării totalizează 8,944 milioane lei.

Cât despre numărul acestora: „Nu ştiu pe dinafară, e un proiect de hotărâre de guvern pe care l-am făcut încă de săptămâna trecută, după şedinţa în care banii au fost alocaţi fondului de rezervă“, a mai spus Oprescu.

Nici la Trezorerie nu este mai multă transparenţă, pentru o informaţie privind localităţile care vor rămâne fără bani până la sfârşitul anului şi pentru care s-a solicitat sprijin fiind îndrumaţi să urmăm circuitul cererii scrise, prin biroul de presă.

În şedinţa de joi, 23 noiembrie 2017, consilierii judeţeni din Olt au mai aprobat două proiecte prin care se împart diverse sume de bani primăriilor, în aceeaşi şedinţă completându-se şi fondurile necesare DGASPC pentru a încheia cu bine anul, acestea venind tot de la Guvern.