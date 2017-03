Primarul Slatinei vrea primărie „green“ de 5 milioane euro, pe bani de la Ministerul Dezvoltării: „Avem speranţe că se va aproba“

Municipalitatea slătineană vrea să realizeze prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) un sediu nou pentru primărie, în care să încapă şi „exilatele“: Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia de Patrimoniu, Serviciul de Stare Civilă.

Noua clădire ar urma să fie construită în curtea primăriei, după ce se renunţă la magaziile şi garajul care ocupă astăzi spaţiu important în curtea din spate. Actualul sediu va rămâne pentru funcţia de reprezentare. „ Clădirea existentă urmează a fi păstrată ca reper arhitectural al zonei şi ca element de reprezentare şi de protocol al instituţiei Primăriei“, se menţionează în motivarea proiectului de hotărâre votat de consilieri.

5 milioane de euro, doi ani perioadă de execuţie

Conform proiectului „Studiul de fezabilitate /Documentaţie de aprobare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru investiţia ,, Modernizare şi extindere sediu administrativ Primăria Municipiului Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Municipiul Slatina, judeţul Olt "“ aprobat de consilieri, investiţia se ridică la 23.106.600 lei, inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii-montaj reprezintă 18.057.925 lei. Este prevăzută o perioadă de execuţie de 24 luni.

Caracteristicile tehnice ale investiţiei sunt următoarele:

-regimul de înălţime DS +P+E –clădire existentă monument istoric;

-S+DS+P+E-clădire nou propusă -se va realize o sistematizare verticală a terenului prin construire de parcări şi alei pietonale. Pentru parcări se va asigura un număr de minim de 10 locuri pentru vizitatori şi de 40 locuri pentru personal, pentru vizitatori asigurându-se la nivelul terenului, iar pentru personal atât la nivelul terenului cât şi în subsol, în funcţie de soluţia adoptată.





Capacităţi funcţionale:

-se va asigura un număr de birouri pentru 130-170 persoane, configurate astfel încât să asigure o repatizare pe departamente cu birouri tip „open space“ şi individuale pentru şefii de departamente, birouri pentru aparatul de conducere;

-se va asigura o sală de consiliu cu o capacitate de 90-100 persoane;

-se va asigura zonă de bufet pentru angajaţi de 50 persoane;

-un spaţiu pentru relaţii cu publicul de minim 8 birouri.

„ Se vor implementa soluţii şi tehnologii noi pentru asigurarea necesarului de energie din surse regenerabile (ex: panouri solare, pompe de căldură etc)“, mai prevede proiectul.

„Nu putem să vorbim de începerea unei lucrări, efectiv“

Ce speră municipalitatea slătineană, a declarat primarul Emil Moţ, este ca cele trei proiecte cu care s-au înscris în lista PNDL pentru finanţare la Ministerul Dezvoltării (construirea unui corp nou de clădire la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“, modernizarea şi consolidarea variantei Oituz şi sediul nou pentru primărie), care totalizează 74 milioane lei, să fie pe lista celor care vor fi şi primi bani.





„La ora actuală nu putem să vorbim efectiv de începerea vreunei lucrări, să se înţeleagă foarte clar. S-au aprobat studiile de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici. Nu e vorba de începere a vreunei lucrări mâine, peste două luni sau peste un an“, a spus primarul, menţionând, însă, că având în vedere şi faptul că judeţul Olt are un secretar de stat în minister, se speră că cele trei proiecte vor fi pe lista celor pentru care se alocă fonduri. „Vă daţi seama că am speranţe mari, normal că am discutat“, a mai spus primarul.

Lista proiectelor care primesc finanţare ar urma să fie publicată în cursul lunii aprilie.