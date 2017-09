Minora vândută de fratele său traficanţilor, în 2014, a dispărut anul trecut. Se afla în grija DGASPC

Vestea că traficantul unei minore din Cungrea, chiar fratele victimei, a ajuns în închisoare la începutul acestei săptămâni, alături de concubina sa, în urma unei acţiuni a DIICOT Olt, nu rezolvă drama unei tinere din Cungrea. Fata a fost vândută chiar de fratele său, mai întâi concubinei acestuia, ulterior ajungând pe mâinile unui cetăţean turc, cel care ar fi obligat-o, alături de româncă, să se prostitueze în Bodrum.

Faptele se petreceau în 2014. Fratele tinerei A. Z., Constantin Cosmin Zamfir, din Cungrea, judeţul Olt, în vârstă de 23 ani, a pus la cale împreună cu concubina sa, Jana Elena Ostafe, 31 ani, din Verguleasa, exploatarea tinerei în Turcia. Pentru că i-a oferit-o femeii, fratele a primit câteva sute de euro. Au scos-o din ţară convingându-i părinţii (care şi aceştia ar fi primit bani) să semneze o împuternicire notarială pe numele celei care se află acum în arest, sub pretextul că îi oferă tinerei o vacanţă în Turcia.

„Vacanţa“ a durat trei luni, perioadă în care minora a fost exploatată sexual, banii încasaţi revenindu-le traficanţilor.

„În anul 2013 inculpatul Z. C. C., pe fondul unor probleme financiare a luat hotărârea să o vândă pe sora sa, în vârstă de 14 ani, concubinei sale, inculpata Ostafe Jana Elena contra sumei de 300 euro. Inculpatii Z. C. C. şi Ostafe Jana Elena au indus-o în eroare pe persoana vătămată, spunându-i că urmează să se deplaseze împreună cu inculpata Ostafe Jana Elena în vacanţă în Turcia, sens în care părinţii persoanei vătămate minore au dat o declaraţie notarială prin care şi-au exprimat acordul ca fiica lor să se deplaseze în străinătate alături de inculpata Ostafe Jana Elena, prilej cu care au primit suma de 300 euro. După câteva zile, persoana vătămată şi inculpata Ostafe Jana Elena au plecat în Turcia şi au ajuns în oraşul Bodrum, fiind întâmpinate la sosire de un cetăţean turc, care le-a condus la un apartament închiriat. După ce s-au cazat, inculpata i-a comunicat persoanei vătămate faptul că a fost adusă în Turcia pentru a practica prostituţia, fapt cu care minora nu a fost de acord, context în care a fost lovită cu palmele peste faţă de inculpata şi ameninţată că în cazul în care nu se supune îl va chema pe inculpatul Zamfir Constantin Cosmin să o oblige să practice prostituţia. Sub imperiul stării de teamă persoana vătămată a acceptat să practice prostituţia, sens în care inculpata Ostafe Jana Elena îi aducea clienţi cu care persoana vătămată întreţinea raporturi sexuale contra sumei de 100 euro pentru fiecare oră, iar toate sumele de bani erau încasate de către inculpată. Persoana vătămată a fost obligată să practice prostituţia în folosul inculpatei Ostafe Jana timp de 3 luni, până la data de 09.05.2014, moment marcat de expirarea vizei de şedere pe teritoriul Turciei“, spun procurorii DIICOT, prin intermediul unui comunicat.

Fata se afla în sistemul de protecţie la momentul la care i s-a promis excursia în Turcia, provenind dintr-o familie cu probleme. La expirarea vizei s-a întors în ţară şi din nou în sistemul de protecţie al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. În vara anului trecut a părăsit, însă, fără urmă centrul în care era îngrijită, de atunci figurând în baza de date a Poliţiei ca persoană dispărută.

Surse din cadrul DGASPC Olt confirmă faptul că minora a fost în sistemul de protecţie, într-un centru din oraşul Corabia, cei care o aveau în grijă confruntându-se, la rândul lor, cu desele plecări şi reveniri ale fetei, anunţate de fiecare dată la Poliţie.