Kinetoterapeuţii care îi învaţă pe elevi cum să stea corect în bancă: „Nici măcar nu realizăm cât de mari sunt problemele acestei generaţii“

„Nici măcar nu realizăm cât de mari sunt problemele acestei generaţii. Din câţi copii am testat anul acesta, adică aproximativ 200 de elevi, nu ştiu dacă am găsit 10 fără probleme. Să nu mai spunem că aproximativ 40% din ei au probleme de greutate“, îşi începe explicaţiile Elena Rodica Ţiu.

De doi ani, ea implementează în şcolile din Slatina (judeţul Olt) un program inedit, alături de alţi specialişti, printre care şi Florentina Dragomir. Din 2015, aceştia bat la uşa şcolilor din oraş, îi informează pe directori despre scopul lor şi reuşesc să-i aducă pe profesorii de sport „complici“ în programul de recuperare. Sute de elevi au fost „scanaţi“ cu un aparat special, un posturograf achiziţionat prin proiect, singurul din oraş, la final primind diagnosticul şi un plan de recuperare. Realitatea este că scolioza, lordoza şi cifoza sunt probleme frecvente care apar la copii din cauza posturii deficitare, iar unora nu li se pune diagnosticul corect, poate, niciodată. Cu cât acestea sunt mai târziu depistate, cu atât efectele sunt mai grave.

Cum a început totul

Ideea de a dezvolta un proiect de reeducare corporală a fost a Rodicăi Elena Ţiu, o femeie de 37 de ani, din Slatina, mamă a două fetiţe şi observator atent al celor din jur din momentul în care a devenit studentă la kinetoterapie, facultate pe care între timp a terminat-o. Rodica este economist, meserie în care niciodată nu s-a regăsit pe deplin, motiv pentru care şi-a dorit o a doua specializare.

„Ideea mi-a venit încă din facultate. Participam la fel de fel de alte proiecte, în Craiova şi în Slatina, proiecte finanţate de firma la care lucrez, prin intermediul cărora, de exemplu, am dotat cu materiale şi aparatură o asociaţie implicată în recuperarea copiilor cu dizabilităţi din Craiova. Şi mi-am spus că aş putea să fac mai mult la mine în oraş, doar că nu aveam finanţare. Când am aflat că Primăria Slatina finanţează proiecte pentru comunitate, m-am apucat de scris proiectul şi, surprinzător, chiar a fost finanţat. Am primit în primul an 80.000 de lei, iar din banii aceştia am cumpărat aparatul, acest GPS 400, care foloseşte un soft modern de analiză posturală“, spune Rodica Ţiu.





În primul an, Rodica a lucrat cu Florentina Dragomir şi cu un alt coleg, Cătălin Nedeloiu. A fost destul de greu după ce au achiziţionat aparatul. Ar fi fost necesar să meargă în Italia, pentru a învăţa să-l folosească. Lucru imposibil, deoarece o mare parte din bani cheltuiseră tocmai pentru aparat. Au găsit atunci o variantă să facă respectivul curs la Iaşi, iar în 2015 au evaluat aproape 400 de elevi. „Nu am putut atunci să punem decât un diagnostic funcţional, neavând drept de parafă, însă i-am îndrumat, în urma constatărilor, pentru consult de specialitate. În al doilea an de proiect, deşi nu ni s-au mai acordat decât 20.000 de lei, am adus-o de la Craiova pe doamna doctor Ligia Rusu, să lărgim, astfel, paleta serviciilor, cu recomandarea dumneaei copiii putând merge pentru recuperare inclusiv în sistemul de stat. Am ajuns să vedem, în final, mai mulţi elevi decât stabilisem iniţial, pentru că auzeau că se desfăşoară această activitate în şcoală şi veneau, singuri sau însoţiţi de părinţi, iar noi nu-i puteam refuza. Acolo unde a fost vorba doar de diagnosticul funcţional, pe care îl puteam pune şi noi, eu şi colega, i-am văzut pe toţi“, mai spune Rodica Ţiu.

Cum se evaluează postura elevilor

Pe baza a patru fotografii realizate elevului cu ajutorul aparatului (din faţă, profil stânga, profil dreapta şi din spate), kinetoterapeuţii interpretează rezultatele, stabilind dacă este vorba despre o afecţiune a coloanei şi de ce grad. Se evaluează aliniamentul corpului, al coloanei vertebrale, stadiul de dezvoltare fizică. După diagnostic, copiii pot participa la exerciţii neinvazive de recuperare în sala pusă la dispoziţie de fiecare şcoală în parte, iar părinţii primesc sfaturi despre cum să continue acasă aceste exerciţii de corectare a posturii.





Elevii s-au dovedit extrem de receptivi încă de la prezentarea pe care echipa de proiect a realizat-o în fiecare şcoală. „Îi vedeam la prezentare, în funcţie de ce le spunea Alin Burileanu, un alt coleg de-al nostru care a participat la ediţia din 2016 a proiectului, că se uită în jur să identifice greşelile şi chiar spuneau: «Răzvan stă aplecat spre stânga!», «Maria nu are spatele drept!», semn că au înţeles foarte bine despre ce este vorba“, explică Rodica.

Şi ei, dar şi părinţii, au aflat că există câteva reguli de bază pentru a evita durerile de spate de mai târziu, deformări ale coloanei, probleme ale organelor interne care pot să apară când deformările sunt grave, purtarea de corset sau chiar intervenţia chirurgicală. Li s-a spus că inclusiv lipsa de atenţie la ore poate fi cauzată de poziţia incorectă în bancă, cea care generează disconfort şi nevoia de a se mişca în permanenţă, dar şi că faptul că nu reuşesc să scrie frumos, aliniat, sau nu reuşesc să citească foarte bine poate fi explicat tot prin poziţia incorectă. Postura în care copilul stă în bancă,unghiul din care priveşte tabla de scris, felul în care este aplecat asupra caietului, toate acestea îi pot influenţa dezvoltarea fizică armonioasă, motiv pentru care intervenţia kinetoterapeuţilor a fost utilă şi pentru profesori.

Activităţi la ora de sport

Florentina Dragomir, implicată, la rândul ei, în acest proiect, are 23 de ani, îşi practică meseria de kinetoterapeut la Clubul Nautic şi de Agrement din oraş, însă lucrează cu copiii chiar din facultate. A activat ca voluntar în Craiova, proiectul din Slatina venind ca o continuare firească.





„Nu e deloc o exagerare. 40% din elevi au probleme de greutate. Nu fac sport, nu fac niciun fel de mişcare, dar se îndoapă cu chipsuri. Recomandarea noastră, visul nostru ar fi să introducem astfel de activităţi de recuperare la ora de sport. Evident că nu sunt atâţia kinetoterapeuţi disponibili, însă măcar cu o anumită frecvenţă să participe la ora de sport. Am găsit, în mai toate şcolile, profesori de sport dornici să se implice, care ne-au privit cu interes munca şi ne-au susţinut. E vorba, până la urmă, de sănătatea copiilor pe care îi educă!“, spune tânăra, care speră să primească în continuare finanţare pentru proiect.



Banii sunt problema: oricât mi-aş dori o clinică de recuperare, e un vis îndepărat. Chiar sunt dezamăgită de cât de greu ajungi să poţi pune în practică o idee bună.

Rodica Ţiu

kinetoterapeut

Rodica Ţiu, cea care se ocupă de „bucătăria“ proiectului, punând cap la cap zecile de formulare, depunând în termen documentele pentru decontare şi dând multe telefoane pentru a-şi putea plăti colaboratorii la timp, vrea să continue şi, chiar mai mult, să permanentizeze activitatea.





„Nu e deloc uşor să muţi dintr-un spaţiu în altul acest aparat. Necesită recalibrare, este o întreagă nebunie, de aceea, atunci când am avut evaluări în şcoli apropiate, i-am chemat pe elevii dintr-o şcoală la şcoala vecină. Ceea ce facem noi este însă puţin, comparativ cu nevoia reală. O facem în concediu, suntem limitaţi de finanţare, pentru că avem şi costuri, plătim medicul şi pe ceilalţi colaboratori. Mi-aş dori să pot face asta într-un spaţiu dedicat acestui scop, să putem continua pe termen lung şi cu activitatea de recuperare. Banii sunt problema: oricât mi-aş dori o clinică de recuperare, e un vis îndepărtat. Probabil o colaborare pe baze serioase ar fi soluţia, pentru că este singurul aparat de felul acesta din oraş, iar copiii noştri merită să beneficieze de terapii şi tehnici moderne de recuperare. S-ar putea face atâtea lucruri bune... Chiar sunt dezamăgită de cât de greu ajungi să poţi pune în practică o idee bună“, încheie Rodica Ţiu.

Proiectul kinetoterapeuţilor ar putea continua şi în 2017, dacă primesc finanţare.