Imagini de coşmar: cum arată toaleta unei morgi din România. Medicii spun că au fost nevoiţi să spele cadavrele cu apă cumpărată la bidon

Un medic de medicină legală din Olt semnalează că la una dintre morgile din judeţ medicii şi asistenţii care efectuează autopsii sunt obligaţi să folosească un WC insalubru, imaginea fiind lămuritoare. Este vorba de un grup sanitar teoretic dezafectat, aflat în apropierea clădirii care serveşte drept morgă, dar pe care medicii şi asistenţii, dar şi muncitorii spitalului, îl folosesc. Ar mai avea varianta să meargă la un WC din spital, care este însă la o distanţă mai mare, în alt corp de clădire.



„Nu pot să merg la WC-ul din spital după ce am făcut o autopsie, totuşi. Iar cel pe care îl folosim noi arată jalnic. Ce vedeţi în fotografie nu este un efect vintage, este un WC din 2017. Şi nu e asta tot. Spaţiul în care facem autopsiile este extrem de mic, de-abia au loc două persoane. Astăzi, 28 septembrie 2017, n-am avut nici apă. Am trimis pe cineva să cumpere trei bidoane de 10 litri, să ne spălăm pe mâini şi să spălăm cadavrul. Când mai aveam vreo trei minute de lucru a venit şi apa. Mi se pare de neacceptat ca un spital să nu aibă un bazin-tampon, pentru a preveni astfel de situaţii“, a declarat medicul Sorin Lesnic.

În iarna anului 2016, tot la morga din Corabia s-au suspendat pentru o perioadă autopsiile, temperatura în morgă fiind ca şi cea de afară, în plus, apa îngheţând pe conducte. După acel incident semnalat tot de medicii de medicină legală s-au făcut îmbunătăţiri, spune directorul Serviciului de Medicină Legală Olt, medicul Liviu Radu, care acceptă că la Corabia nu sunt condiţii de invidiat, însă faptul că acolo încă se pot face necropsii este un avantaj extraordinar pentru oamenii din zonă, în caz contrar aparţinătorii fiind nevoiţi să recupereze cadavrele apropiaţilor de la morga din Caracal sau cea din Slatina (până la Slatina fac aproximativ 80 de kilometri).

„Partea aceea este o clădire dezafectată, acolo nu mai e nimic. WC-ul e în aceeaşi clădire, dar intrarea e separată, treaba e separată. Nu e o morgă minunată, nimeni n-a spus chestia asta, dar ca să deserveşti sudul judeţului, mai ales înecaţii, ce să facem? Poţi să-i aduci la Slatina, când ei zic că nu mai vin să-i ia?! E foarte departe, e cheltuiala mare. Oamenii se sperie că-l duce la Slatina,se-ntreabă cine plăteşte... N-avem cum să acoperim cu o singură maşină tot judeţul, nu vor nici poliţiştii. În plus, acolo mai mergi la faţa locului, dacă ai ceva nelămuriri. Este o mare problemă cu morga Corabia, are un statut foarte incert. Nu se află în structura spitalului, directorul de acolo face nişte artificii, mai plăteşte un muncitor să întreţină, ca să poată fi utilizată. Ca serviciu judeţean nu putem să investim pentru că nu e a noastră. La Caracal şi-au făcut ei foarte bine morga, pentru că au serviciu de anatomie patologică, şi am renunţat la Balş, unde era vai de capul ei, am renunţat la Drăgăneşti... Morga de la Corabia are marele avantaj că are cameră frigorifică în spate. Directorul ne-a ajutat de câte ori am apelat. Au mai lucrat la canalizare, ne-au instalat un boiller, poţi să te speli, poţi să stai la o masă, să scrii certificatul. Nu te obligă nimeni să foloseşti acea toaletă, este toaletă în spital. Toaleta aia e groaznică, n-am mai văzut de mult aşa ceva, dar cred că nici n-o foloseşte nimeni, decât noi. Nici nouă nu ne convine că muncim în condiţiile astea, dar...“, a declarat directorul SML Liviu Radu.

Managerul Spitalului Orăşenesc Corabia, Cristian Filip, s-a arătat surprins, la rândul său, că respectivul grup sanitar, pe care îl ştie dezafectat, ar mai fi folosit astăzi. „Nu consider că e WC la morgă, avem grupuri sanitare în spital, şi pentru pacienţi, şi pentru personal. Pe acela îl mai folosesc uneori muncitorii noştri, n-are nicio legătură cu morga. Acea parte este dezafectată, nu ştiu de ce nu l-au închis“, a spus managerul spitalului.