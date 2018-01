Cum ne revenim după excesele din perioada Sărbătorilor. Probioticul natural recomandat de medic

De-abia întorşi la lucru, medicii se confruntă, în multe cazuri, cu o patologie specifică excesului din perioada Sărbătorilor. Pacienţii lor au mâncat mult, felurile tradiţionale ale românilor este cunoscut că sunt „grele“, în plus totul a fost asezonat şi cu băutură mai multă decât de obicei.

Recuperarea va dura, prin urmare, câteva zile, spune medicul de familie Emilia Răileanu, în funcţie de co-morbidităţi, de cât de mult s-a exegerat, de vârstă, de eforturile pe care pacienţii sunt dispuşi să le facă de acum.

„Cumpătarea ar trebui să fie cuvântul de ordine, dar, din păcate, nu prea se întâmplă, au venit şi la noi la cabinet pacienţi care se resimt după Sărbători. Şi trebuie să luăm în calcul că mai este şi Boboteaza, mai este şi Sfântul Ion, alte „hopuri“ de trecut din acest punct de vedere. Dacă am exagerat, avem soluţii. În primul rând, renunţăm complet la carne pentru câteva zile, sau mâncăm cel mult peşte. Redescoperim legumele şi fructele, sunt pline pieţele, în această perioadă, de salată verde, de exemplu. Mi-a spus un pacient care ştie că are probleme că de Sărbători nu a mai mâncat salată Boef, a mâncat salată de vinete cu maioneză. Aşa ne facem rău singuri“, a spus medicul.



Mişcarea este, de asemenea, un remediu la îndemână. Fie că mergem la alergat, fie că ne plimbăm în ritm alert sau cu bicicleta, vom ajuta organismul să se refacă mai repede. De asemenea, ceaiurile ne pot fi de mare ajutor. Ceaiurile pentru afecţiuni biliare, ceaiul de sunătoare şi chiar de măceşe, care vine cu un aport crescut de vitamina C, dar şi limonada, în care avem grijă să nu „scăpăm“ prea mult zahăr pot fi de folos.



„O ciorbă de cartofi cu zeamă de varză ar putea fi, de asemenea, de mare ajutor, se cunoaşte faptul că murăturile ţărăneşti sunt probioticul natural cel mai eficient. Vorbim, bineînţeles, de murături potrivit sărate, pentru că un exces de sare poate să ne conducă spre alte complicaţii – creşte tensiunea, apar alte nebunii“, a mai spus medicul de familie Emilia Răileanu. Deşi sezonul pregătirii murăturilor a trecut, n-ar fi rău să ţinem minte că „potrivit sărat“ înseamnă o lingură de sare la un litru de apă şi astfel ne-am asigurat cel mai eficient probiotic, pentru toată iarna.



Pentru pacienţii care ştiu că se confruntă cu reflux gastroesofagian, şi care se pot trezi chiar şi în miez de noapte cu senzaţia de arsură, şi medicamentele sunt de folos.



Atenţie, mai spun medicii, ca anumite simptome să nu fie greşit interpretate. O durere în epigastru, deşi nu sunt comune situaţiile, poate fi şi semnul unui infarct, de aceea pacienţii care au patologii cardiace ar trebui să se adreseze unui specialist pentru investigaţii, dischineziile şi colicile biliare care vin cu greaţă, balonare, vărsături şi tulburări de tranzit, fiind cele mai întâlnite în aceste zile, dar nu sunt singurele afecţiuni.