Copilul bolnav pentru care se mobilizează un oraş întreg. Mama: „Plecăm de la spital cu microbuzul, suportă greu, dar n-avem ce face“

„Suntem un orăşel mic, dar avem oameni cu suflet mare“, spun într-un mesaj pe Facebook colegii lui Cosmin Boată, băiatul din Scornişeti, judeţul Olt, care în decembrie anul trecut a fost pus în faţa unui diagnostic greu de acceptat: „sarcom de părţi moi“. Boala n-a stat pe loc, a ajuns la plămâni, iar adolescentul are nevoie de zeci de cure de citostatice, şi probabil, dacă medicul curant va considera oportun, mai târziu şi de radioterapie.

Familia a făcut eforturi pe care şi le-a permis şi altele de care nici măcar nu se credea capabilă, însă nu mai este de ajuns, aşa că prietenii şi colegii băiatului au lansat un apel pe Facebook, însă nu s-au mulţumit doar cu atât, pornind din uşă-n uşă, prezentând situaţia şi rugându-i pe locuitorii oraşului să se implice.

„Singura luptă care se pierde este aceea care se abandonează“

Mesajul postat de colegii băiatului a adunat o mulţime de comentarii şi asigurări că familia va primi ajutor. Iată ce au scris cei care vor să-l vadă pe Cosmin bine:

„Sunt copii care au poftă de joacă, de a picta, de a merge la cinema, de a se plimba cu prietenii, de a râde.... dar mai ales de a TRĂI!!! COSMIN BOACĂ are nevoie de noi... Un copil minunat de doar 14 ani din Scornicesti, în ochii căruia parcă deja şi-au găsit locul tristeţea şi teama....Este internat în Spitalul Oncologic din Craiova cu un diagnostic sumbru... care mi-aş dori pe viitor, să rămână doar un semn al zodiacului şi doar atat... Cunoaştem cu toţii cruzimea acestei boli devastatoare, cât de greu se suportă tratamentul chimioterapic, sistemul prost pe care îl avem şi mai ales ştim că NEPUTINŢA omoară. Cristi şi Cristina, Violeta BOACĂ toată familia îi sunt alături, dar au ajuns într-un punct când financiar nu mai pot ajunge şi eu cred că putem ajunge NOI... Singura luptă care se pierde este aceea care se abandonează.Haideti să îl ajutăm, cu toţii suntem COSMIN!!! Are nevoie de medicamente şi regim special.Acasă mai are doi fraţiori, tatăl în somaj, iar mama în spital cu el...Trebuie să fie greu!!! I se poate întampla oricui, această maladie nu te întreabă cine eşti, câţi ani ai, cu ce te ocupi... Suntem un orăşel mic, dar avem în el oameni cu suflet mare... în care cred!! Bunul Dumnezeu să îl ajute pe acest înger!“.

„Ne rugăm să fie bine!“

„Este un luptător, dacă-l vedeţi pe stradă nici nu ziceţi că este bolnav. Acum se confruntă cu starea de rău, dar cum îşi revine se ridică, să se plimbe, să se joace. Ne rugăm să fie bine!“, spune mama băiatului, care din decembrie, de când tânărul a fost diagnsticat cu sarcom de părţi moi stă mai mult prin spitale.

De când vestea a picat ca un trăsnet, pentru că au ajuns iniţial în spital la Slatina cu „o umflătură la mână, chiar la încheietură, care iniţial ni s-a spus că este un lipom“, au cutreierat mai multe unităţi sanitare. La Bucureşti, la Marie Curie, nu s-au găsit locuri, a fost nevoie de investigaţii CT şi RMN – „pentru că la Slatina, în afară de analize de sânge şi de biopsie, nu ni s-a făcut nimic“- , aşa că după mai multe drumuri au ajuns la Craiova, unde au terminat o primă cură de citostatice şi au început-o pe cea de-a doua.



„Plecăm din Scorniceşti cu maşina şi ne întoarcem cu microbuzul“

Într-un sistem medical care face totul, parcă, să te îmbolnăvească, nicidecum să te facă bine, Cosmin nu beneficiază de transport medicalizat sau de alt tip de susţinere pentru ca familia să ducă mai uşor povara şi aşa peste puterile lor. „Când plecăm, soţul se străduieşte şi mai găseşte câte-o maşină, câte-un prieten, care ne duce. Plecăm dimineaţa devreme, sau chiar de seara, pentru că la 8,00 trebuie să fim la spital. După cură venim acasă, însă cu microbuzul. Suportă greu drumul, vă daţi seama, nu avem altă posibilitate“, mărturiseşte mama, cu glasul tremurând.

Familia are şi aşa o situaţie financiară grea. Femeia nu mai lucrează, tatăl băiatului este şi el, de puţină vreme, şomer, pentru că fabrica la care lucra s-a închis, mai au alţi doi copii de întreţinut, împrumuturi în condiţii normale, prin urmare, n-au putut face. „Ooof, nici nu ştiu ce să mai spun! Soţul a făcut împrumut la Privident, soacra mea la fel, bani pe care trebuie să-I înapoiem, vă daţi seama că suntem disperaţi. Citostaticele le asigură spitalul, însă mai avem alte medicamente,pe care le găsim doar pe Internet şi le cumpărăm. Are regim dietetic, hrana lui de bază o reprezintă sucurile din legume“, spune mama.





Cosmin are nevoie de îngrijiri medicale în spital FOTO: pagina de Facebook Vali Daniel

Primarul oraşului Scorniceşti, Ion Prioteasa, spune că a stabilit deja alături de consilieri să acorde familiei un ajutor de urgenţă de 10.000 lei. Salariaţii primăriei au contribuit, la rândul lor, cu ce au putut, la fel s-a procedat la şcoala în care învaţă Cosmin.

„Boala a avansat, este în stadiul IV, a ajuns la plămâni, dar sperăm la minuni. Nici măcar nu ştiu dacă el ştie ce se întâmplă cu adevărat, nici nu vrea să audă cuvântul cancer, iar noi nu i-am spus exact. E mai abătut însă de la o vreme, îi aude pe cei de la spital vorbind, cred că a intuit. Mi-e greu să vă spun ce e-n sufletul meu, pentru că stau în fiecare clipă lângă el, îl văd când îi e rău, îl văd cât suferă şi nu pot să fac nimic“, mai spune mama, care ţine să mulţumească tuturor celor care şi-au oferit sprijinul.

Cei care vor să sprijine familia au la dispoziţie următoarele date bancare:

COD SWIFT RZBRROBU

RO25 RZBR0000060016754268, titular de cont Boacă Mariana Cristina (mama băiatului)